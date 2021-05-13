Надежда Матвеева восхитила фигурой в коротких шортах и топе

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ Надежда Матвеева продемонстрировала подтянутое тело в открытом спортивном наряде. Телеведущая опубликовала в соцсети снимок в коротких шортах и топе.

Ведущая Надежда Матвеева часто отмечает, что сохранять подтянутое тело ей помогают длительные пешие прогулки, утренняя зарядка, базовый набор спортивных упражнений, а также скандинавская ходьба.

Так, телеведущая рассказала, что, отправившись на прогулку в Межигорье, преодолела 30 километров.

30 км скандинавской ходьбы в Межигорье. А ведь собиралась просто погулять ;) В итоге посмотрела все уголки Межигорья по несколько раз. Минус для меня, что с собаками сюда нельзя. Этот день я запомню навсегда с благодарностью к себе и к жизни, - поделилась Надежда.

Ведущая Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики 52-летней телеведущей оставили множество восторженных комментариев к публикации, отметив прекрасную физическую форму Матвеевой. Отвечая на вопросы под постом, Надежда призналась, что в день проходит минимум 16000 шагов.

Напомним, премьерные выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» выходят каждую субботу, в 9:30 на СТБ

Ведущая Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним,