Надежда Матвеева восхитила фигурой в коротких шортах и топе

13 мая 2021 13:40 Юлия Туренко
Надежда Матвеева восхитила фигурой в коротких шортах и топе
Ведущая Надежда Матвеева
пресс-служба канала СТБ

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ Надежда Матвеева продемонстрировала подтянутое тело в открытом спортивном наряде. Телеведущая опубликовала в соцсети снимок в коротких шортах и топе.

Читайте такжеYUNA-2021: полный список победителей музыкальной премии
Ведущая Надежда Матвеева часто отмечает, что сохранять подтянутое тело ей помогают длительные пешие прогулки, утренняя зарядка, базовый набор спортивных упражнений, а также скандинавская ходьба. 

Так, телеведущая рассказала, что, отправившись на прогулку в Межигорье, преодолела 30 километров. 

30 км скандинавской ходьбы в Межигорье. А ведь собиралась просто погулять ;) В итоге посмотрела все уголки Межигорья по несколько раз. Минус для меня, что с собаками сюда нельзя. Этот день я запомню навсегда с благодарностью к себе и к жизни, - поделилась Надежда.

Ведущая Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Читайте такжеЭшли Тисдейл впервые показала публике лицо своей дочери
Подписчики 52-летней телеведущей оставили множество восторженных комментариев к публикации, отметив прекрасную физическую форму Матвеевой. Отвечая на вопросы под постом, Надежда призналась, что в день проходит минимум 16000 шагов.

Напомним, премьерные выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» выходят каждую субботу, в 9:30 на СТБ

Ведущая Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ Надежда Матвеева социальные сети новости фигура звезд увлечения звезд

Материалы по теме

Alyosha презентовала клип на лирическую песню Lebedi
Меломан

Alyosha презентовала клип на лирическую песню Lebedi
Неверная: на канале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы
Анонсы на ТВ

Неверная: на канале СТБ состоится премьера 16-серийной драмы
Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародованы рейтинги фильмов
Премьеры

Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародованы рейтинги фильмов
Спасти Веру: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы с Алиной Гросу и Романом Полянским
Анонсы на ТВ

Спасти Веру: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы с Алиной Гросу и Романом Полянским

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK