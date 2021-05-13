Надежда Матвеева восхитила фигурой в коротких шортах и топе
Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ Надежда Матвеева продемонстрировала подтянутое тело в открытом спортивном наряде. Телеведущая опубликовала в соцсети снимок в коротких шортах и топе.
Так, телеведущая рассказала, что, отправившись на прогулку в Межигорье, преодолела 30 километров.
30 км скандинавской ходьбы в Межигорье. А ведь собиралась просто погулять ;) В итоге посмотрела все уголки Межигорья по несколько раз. Минус для меня, что с собаками сюда нельзя. Этот день я запомню навсегда с благодарностью к себе и к жизни, - поделилась Надежда.
Напомним, премьерные выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» выходят каждую субботу, в 9:30 на СТБ