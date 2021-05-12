В семье Адель случилось большое горе
Певица Адель потеряла близкого человека.
В этот раз трагедия случилась в семье одной из самых ярких британских певиц. В минувший понедельник, 10 мая, умер отец певицы Адель - 57-летний Марк Эванс.
Причиной смерти мужчины послужил рак кишечника, с которым он боролся на протяжении последних восьми лет. Тогда Марк работал водителем доставки и крайне мало зарабатывал.
Марк до последнего надеялся, что ему удастся восстановить отношения с дочерью, он даже предпринимал несколько попыток, но все были безуспешны.
Напомним,