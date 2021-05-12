В семье Адель случилось большое горе

Певица Адель потеряла близкого человека.

2021 год для некоторых знаменитостей начался с плохих событий. Одной из первых с ними столкнулась Настя Каменских . У певицы умер папа.

В этот раз трагедия случилась в семье одной из самых ярких британских певиц. В минувший понедельник, 10 мая, умер отец певицы Адель - 57-летний Марк Эванс.

Причиной смерти мужчины послужил рак кишечника, с которым он боролся на протяжении последних восьми лет. Тогда Марк работал водителем доставки и крайне мало зарабатывал.

Певица Адель с отцом / социальная сеть Instagram

С отцом Адель практически не поддерживала контакт. Певица не смогла простить ему уход из семьи — это случилось, когда ей было всего 2 года.

Марк до последнего надеялся, что ему удастся восстановить отношения с дочерью, он даже предпринимал несколько попыток, но все были безуспешны.

Напомним,