В семье Адель случилось большое горе

12 мая 2021 18:00 Юлия Туренко
В семье Адель случилось большое горе
Певица Адель
instagram.com/adele

Певица Адель потеряла близкого человека.

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2021 год для некоторых знаменитостей начался с плохих событий. Одной из первых с ними столкнулась Настя Каменских. У певицы умер папа.

В этот раз трагедия случилась в семье одной из самых ярких британских певиц. В минувший понедельник, 10 мая, умер отец певицы Адель - 57-летний Марк Эванс.

Причиной смерти мужчины послужил рак кишечника, с которым он боролся на протяжении последних восьми лет. Тогда Марк работал водителем доставки и крайне мало зарабатывал.

Певица Адель с отцом / социальная сеть Instagram
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С отцом Адель практически не поддерживала контакт. Певица не смогла простить ему уход из семьи — это случилось, когда ей было всего 2 года.

Марк до последнего надеялся, что ему удастся восстановить отношения с дочерью, он даже предпринимал несколько попыток, но все были безуспешны.

Напомним,

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