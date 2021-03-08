Настя Каменских впервые рассказала, как пережила смерть отца: Он ушел в лучший мир

8 марта 2021 14:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских впервые рассказала, как пережила смерть отца: Он ушел в лучший мир
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

В январе этого года в семье Насти Каменских случилось большое горе. Ушел из жизни ее 82-летний отец Алексей Иосифович.

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Тогда знаменитость опубликовала в своем микроблоге щемящее видео с папой. И только сейчас в интервью Кате Осадчей артистка поделилась, как пережила потерю одного с самых близких людей.

Случилось так, что на момент, когда умер отец певицы, у нее был запланирован выход новой песни. Настя хотела перенести премьеру, но позже решила, что посвятит лирическую композицию «Почуття» папе.

Алексей Иосипович очень любил эту песню, а еще больше ждал выход клипа, ведь в нем снялась его супруга Лидия. Мужчина не успел посмотреть видеоролик.

Мы запланировали выход этой песни. Так случилось, что я потеряла отца. Но потом поняла, что это лучший способ еще раз сказать ему о любви и поблагодарить за поддержку. Понимаю, что папа был преклонного возраста и точно знаю, что он ушел в лучший мир. Однако это всегда очень сложно,
– призналась NK.

Певица Настя Каменских с мамой и отцом / социальная сеть Instagram

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Артистка добавила, что последние месяцы жизни ее папа провел в кругу самых близких людей. Родители Каменских часто приезжали к ней в загородный дом, что под Киевом. Там они любили гулять по лесу и дышать свежим воздухом.

Папа всегда говорил мне, что неважно, с кем я буду. Для него самое главное, чтобы я по-настоящему любила. Однажды он меня спросил: «Ты получила солнечный удар, влюбилась до беспамятства?» Мои родители бесконечно любили друг друга. Сейчас мама очень скучает по папе. Они показали, что самое главное – это любовь,
– резюмировала звезда.

Напомним,

 

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