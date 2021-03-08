Настя Каменских впервые рассказала, как пережила смерть отца: Он ушел в лучший мир
В январе этого года в семье Насти Каменских случилось большое горе. Ушел из жизни ее 82-летний отец Алексей Иосифович.
Случилось так, что на момент, когда умер отец певицы, у нее был запланирован выход новой песни. Настя хотела перенести премьеру, но позже решила, что посвятит лирическую композицию «Почуття» папе.
Алексей Иосипович очень любил эту песню, а еще больше ждал выход клипа, ведь в нем снялась его супруга Лидия. Мужчина не успел посмотреть видеоролик.
Мы запланировали выход этой песни. Так случилось, что я потеряла отца. Но потом поняла, что это лучший способ еще раз сказать ему о любви и поблагодарить за поддержку. Понимаю, что папа был преклонного возраста и точно знаю, что он ушел в лучший мир. Однако это всегда очень сложно,– призналась NK.
Папа всегда говорил мне, что неважно, с кем я буду. Для него самое главное, чтобы я по-настоящему любила. Однажды он меня спросил: «Ты получила солнечный удар, влюбилась до беспамятства?» Мои родители бесконечно любили друг друга. Сейчас мама очень скучает по папе. Они показали, что самое главное – это любовь,– резюмировала звезда.
Напомним,