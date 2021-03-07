Новый бойфренд Алины Гросу переехал к ней в Украину ‒ подробности

7 марта 2021 12:00 Катерина Даниленко
Новый бойфренд Алины Гросу переехал к ней в Украину ‒ подробности
Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский
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Певица Алина Гросу призналась, что после развода боится афишировать отношения с новым молодым человеком.

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Исполнительница и ее предполагаемый избранник Роман Полянский, с которым она все еще официально не подтверждает отношения, вышли вместе в свет. Пара появилась на одном из концертов, где успела дать интервью Кате Осадчей.

Артистка уверена, что в этом вопросе не стоит спешить, ведь она однажды уже обожглась. Романа она представляет публике, как своего близкого друга и коллегу.

Я еще не говорила, что он мой парень. Как замуж буду выходить тогда и скажу. Я не хочу спешить. Я так знакомила всех с мужем. Говорила, вот это он мой, а что из этого вышло? Я теперь так не хочу. Хочу показать человека и сказать, вот это мой человек, или уже даже с детьми, если это отец моих детей. Чтобы тогда все уже было понятно.

На замечание ведущей о том, что у певицы уже был неудачный опыт брака с русским, а она вновь закрутила роман с русским, Гросу отметила, что мужчина на 50% украинец. Много его родственников из Украины, да и украинский язык Полянский сейчас активно изучает. Более того, актер даже переехал из Москвы в Киев.

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И хоть и без того явные отношения певица не подтверждает, она их и не скрывает.

В первую очередь мы партнеры и по съемочной площадке. Мы сейчас снимаемся вместе. Он у меня, я у него в фильме. У нас коллективное производство,
‒ ушла от ответа звезда. 

Напомним,

 

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