Новый бойфренд Алины Гросу переехал к ней в Украину ‒ подробности
Певица Алина Гросу призналась, что после развода боится афишировать отношения с новым молодым человеком.
Артистка уверена, что в этом вопросе не стоит спешить, ведь она однажды уже обожглась. Романа она представляет публике, как своего близкого друга и коллегу.
Я еще не говорила, что он мой парень. Как замуж буду выходить тогда и скажу. Я не хочу спешить. Я так знакомила всех с мужем. Говорила, вот это он мой, а что из этого вышло? Я теперь так не хочу. Хочу показать человека и сказать, вот это мой человек, или уже даже с детьми, если это отец моих детей. Чтобы тогда все уже было понятно.
На замечание ведущей о том, что у певицы уже был неудачный опыт брака с русским, а она вновь закрутила роман с русским, Гросу отметила, что мужчина на 50% украинец. Много его родственников из Украины, да и украинский язык Полянский сейчас активно изучает. Более того, актер даже переехал из Москвы в Киев.
В первую очередь мы партнеры и по съемочной площадке. Мы сейчас снимаемся вместе. Он у меня, я у него в фильме. У нас коллективное производство,‒ ушла от ответа звезда.
Напомним,