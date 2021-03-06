Ирина Федишин показала, как развлекается с сыновьями в заснеженном Львове ‒ фото

6 марта 2021 18:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин показала, как развлекается с сыновьями в заснеженном Львове ‒ фото
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Певица Ирина Федишин порадовала поклонников новыми кадрами с детьми.

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Исполнительница сейчас находится во Львове со своей семьей. Неожиданный снег, который устелил весь город, позволил Ирине с сыновьями устроить зимние развлечения.

Артистка с 9-летним Юрием и 5-летним Олегом слепили небольшого снеговика, украсив его детской шапкой и шарфом. В кадре все улыбались и выглядели счастливо. Сыновья звезды позировали перед камерой в черных куртках и шапках. Сама артистка предпочла надеть темный пуховик с желтыми вставками и серую шапку. Она распустила белоснежные локоны и сделала легкий макияж.

Березневий сніг у Львові. Разом зліпили снігову бабу, зима не хоче від нас йти. Яка погода у вас?
‒ написала в своем Instagram знаменитость.

Ирина Федишин с сыновьями / социальная сеть Instagram

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Фолловеры в комментариях поспешили поделиться впечатлениями от фото: «А в Киеве солнышко и тепло», «А у снеговика ветрянка?», «Да, у нас зима вернулась», «Очень крутые. Счастья вашей семье», «Замечательно придумали».

Напомним,

Сыновья Ирины Федишин Олег и Юрий / социальная сеть Instagram
 

Сыновья Ирины Федишин Олег и Юрий / социальная сеть Instagram

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