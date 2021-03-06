Ирина Федишин показала, как развлекается с сыновьями в заснеженном Львове ‒ фото
Певица Ирина Федишин порадовала поклонников новыми кадрами с детьми.
Артистка с 9-летним Юрием и 5-летним Олегом слепили небольшого снеговика, украсив его детской шапкой и шарфом. В кадре все улыбались и выглядели счастливо. Сыновья звезды позировали перед камерой в черных куртках и шапках. Сама артистка предпочла надеть темный пуховик с желтыми вставками и серую шапку. Она распустила белоснежные локоны и сделала легкий макияж.
Березневий сніг у Львові. Разом зліпили снігову бабу, зима не хоче від нас йти. Яка погода у вас?‒ написала в своем Instagram знаменитость.
Напомним,
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