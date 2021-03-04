Леся Никитюк рассказала, как чуть не осталась без ног

4 марта 2021 11:40 Юлия Крутиева
Леся Никитюк рассказала, как чуть не осталась без ног
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» Леся Никитюк носит мини после встречи с крокодилами.

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4 марта мир отмечает День рождение мини-юбки. Этот предмет гардероба повлиял на современную моду. Новый канал может похвастаться своим «амбассадором» мини – Лесей Никитюк

Ведущая часто демонстрирует длинные ноги на зависть всем. Но так было не всегда. Леди Ле полюбила мини только после встречи с крокодилами.  

Мы дайвили на Соломоновых островах. Отсняли нужную сцену быстрее, чем изначально планировали, и плыли на лодке с проводником, – вспомнила она. – Я попросила разрешения поплавать батерфляйчиком. Отплываю на 30 метров от лодки, разворачиваюсь и вижу, как наш темнокожий гид бледнеет. Проводник кричит: «Don't move!» (не двигайся – прим. ред.). Нельзя человеку в воде говорить «Don't move» (улыбается). Я быстро начинаю плыть к лодке. Понимаю, что если сейчас мне никто не откусит ноги, я больше не буду их стеснятся! Стану всегда ходить на каблуках и в коротких юбках. До того долго этого не делала, стеснялась, ведь считала, что у меня очень худые и длинные ноги.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Сначала ведущей рассказали, что рядом плавал большой тунец. Но позже открылась страшная правда. 

Знаете, почему на Соломоновых островах не особо развит туризм? Потому что там водятся морские крокодилы, – рассказала она.

Теперь Леся не стесняется демонстрировать свои ноги в мини. И они у нее шикарные! 

Напомним, 

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