Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов

4 марта 2021 09:10 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли показала, как она выглядит после рождения младшей дочери.

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Вот уже больше двух месяцев Мерьем Узерли наслаждается уходом за своим вторым ребенком. Вместе с бойфрендом она души не чает в своей дочке, уделяя ей все свободное время.

Но не забывает телеведущая и о себе. Мерьем уже начала возвращаться к работе. Не так давно звезда «Великолепного века» приняла участие в очень стильной фотосессии.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
В объективе фотографа 37-летняя Узерли позировала в клетчатом пиджаке с вышитыми цветами на плечах и сером комбинезоне, довольно обтягивающего фасона.

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Несколькими кадрами из яркой фотосессии актриса поспешила поделиться на своей странице в Инстаграм. На них можно заметить, что у звезды уже довольно стройная фигура после вторых родов, которую она не стесняется демонстрировать.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Своего второго ребенка Мерьем родила от американского бизнесмена. Раньше он жил в США, но ради любимой переехал в Германию. Также в их семье подрастает 6-летняя Лара, которую актриса родила от Джана Атеша.

Напомним, 

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