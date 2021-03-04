Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов
4 марта 2021 09:10
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem
Актриса Мерьем Узерли показала, как она выглядит после рождения младшей дочери.
Мерьем Узерли наслаждается уходом за своим вторым ребенком. Вместе с бойфрендом она души не чает в своей дочке, уделяя ей все свободное время.В объективе фотографа 37-летняя Узерли позировала в клетчатом пиджаке с вышитыми цветами на плечах и сером комбинезоне, довольно обтягивающего фасона.Своего второго ребенка Мерьем родила от американского бизнесмена. Раньше он жил в США, но ради любимой переехал в Германию. Также в их семье подрастает 6-летняя Лара, которую актриса родила от Джана Атеша.
Но не забывает телеведущая и о себе. Мерьем уже начала возвращаться к работе. Не так давно звезда «Великолепного века» приняла участие в очень стильной фотосессии.
Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,