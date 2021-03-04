Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов

Актриса Мерьем Узерли показала, как она выглядит после рождения младшей дочери.

Вот уже больше двух месяцев Мерьем Узерли наслаждается уходом за своим вторым ребенком. Вместе с бойфрендом она души не чает в своей дочке, уделяя ей все свободное время.

Но не забывает телеведущая и о себе. Мерьем уже начала возвращаться к работе. Не так давно звезда «Великолепного века» приняла участие в очень стильной фотосессии.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

В объективе фотографа 37-летняя Узерли позировала в клетчатом пиджаке с вышитыми цветами на плечах и сером комбинезоне, довольно обтягивающего фасона.

Несколькими кадрами из яркой фотосессии актриса поспешила поделиться на своей странице в Инстаграм. На них можно заметить, что у звезды уже довольно стройная фигура после вторых родов, которую она не стесняется демонстрировать.

Актриса Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Своего второго ребенка Мерьем родила от американского бизнесмена. Раньше он жил в США, но ради любимой переехал в Германию. Также в их семье подрастает 6-летняя Лара, которую актриса родила от Джана Атеша.

Напомним,