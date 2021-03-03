Муж Алены Мозговой сообщил о пополнении в семье
3 марта 2021 13:40
Юлия Крутиева
Алена Мозгова и Дэвид Аксельрод
facebook.com/olenamozgova1
Певец Дэвид Аксельрод порадовал публику очередной приятной новостью.
Певец Дэвид Аксельрод
старается не забывать о своем творчестве. Он записывает песни, дает концерты, а также принимает участие в вокальных конкурсах. Певец уже успел принять участие в шоу «Голос країни» и Нацотборе на «Евровидение».
На протяжении более 13 лет Дэвид счастлив в отношениях с продюсером Аленой Мозовой. Вместе с ней он воспитывает замечательную дочь Соломию и все это время восхищает публику своей семейной идиллией.
Однако утром 3 марта Аксельрод ошарашил поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Фейсбук артист сообщил, что в его семье случилось пополнение.
Я вдруге став татком, - написал певец.
Алена Мозгова и Дэвид Аксельрод / facebook.com/olenamozgova1
При этом каких-либо деталей Дэвид не сообщил. В комментариях к публикации в адрес певца тут же посыпались сотни комментариев с поздравлениями.
Все были уверены, что Алена Мозговая родила ему второго ребенка. Однако все оказалось не так. Спустя час Аксельрод решил раскрыть интригу: родила его черная кошка по кличке Коко.
Коко, народила двох чудових Коконят. Всім дякую за привітання, гарного дня та посмішок, - обратился к публике артист.
Кошка Алены Мозговой и Дэвида Аксельрода / facebook.com/olenamozgova1
Напомним,