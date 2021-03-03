Муж Алены Мозговой сообщил о пополнении в семье

Певец Дэвид Аксельрод порадовал публику очередной приятной новостью.

Певец Дэвид Аксельрод старается не забывать о своем творчестве. Он записывает песни, дает концерты, а также принимает участие в вокальных конкурсах. Певец уже успел принять участие в шоу «Голос країни» и Нацотборе на «Евровидение».

На протяжении более 13 лет Дэвид счастлив в отношениях с продюсером Аленой Мозовой. Вместе с ней он воспитывает замечательную дочь Соломию и все это время восхищает публику своей семейной идиллией.

Однако утром 3 марта Аксельрод ошарашил поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Фейсбук артист сообщил, что в его семье случилось пополнение.

Я вдруге став татком, - написал певец.

Алена Мозгова и Дэвид Аксельрод / facebook.com/olenamozgova1

При этом каких-либо деталей Дэвид не сообщил. В комментариях к публикации в адрес певца тут же посыпались сотни комментариев с поздравлениями.

Все были уверены, что Алена Мозговая родила ему второго ребенка. Однако все оказалось не так. Спустя час Аксельрод решил раскрыть интригу: родила его черная кошка по кличке Коко.

Коко, народила двох чудових Коконят. Всім дякую за привітання, гарного дня та посмішок, - обратился к публике артист.

Кошка Алены Мозговой и Дэвида Аксельрода / facebook.com/olenamozgova1

Напомним,