Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова станет мамой во второй раз

3 марта 2021 09:25 Юлия Крутиева
Экс-участница группы
Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова
instagram.com/ogyrtsova_official

Жизнь актрис сериала «Ранетки» бьет ключом.

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Кто-то из девушек-«Ранеток» рожает детей, кто-то меняет имидж, а кто-то выходит замуж. Одна из самых ярких участниц группы Женя Огурцова преуспела во всех сферах.

В 2016 году она родила первенца, следом успела дважды развестись с мужем, а ноябре 2019 года снова выйти замуж. Но на этом она не остановилась – звезда снова беременна.

Эту приятную новость 30-летняя Огурцова сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав счастливое видео с положительным тестом на беременность.

Евгения Огурцова с мужем и сыном / instagram.com/ogyrtsova_official
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Сейчас Женя находится на четвертом месяце беременности. Продолжительное время она не решалась сообщать поклонникам радостную новость, посвятив в свою тайну только близких.

Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью, - пишет в комментариях под видео звезда. - До того, как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна. Обычные признаки ПМС, не более. Но когда обнаружила задержку, стала подозревать: что-то не так.

Напомним, 

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