Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова станет мамой во второй раз
Жизнь актрис сериала «Ранетки» бьет ключом.
В 2016 году она родила первенца, следом успела дважды развестись с мужем, а ноябре 2019 года снова выйти замуж. Но на этом она не остановилась – звезда снова беременна.
Эту приятную новость 30-летняя Огурцова сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав счастливое видео с положительным тестом на беременность.
Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью, - пишет в комментариях под видео звезда. - До того, как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна. Обычные признаки ПМС, не более. Но когда обнаружила задержку, стала подозревать: что-то не так.
Напомним,