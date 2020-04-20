Экс-ранетка Женя Огурцова рассказала, что у нее обнаружили новообразование в груди
Экс-солистка группы «Ранетки» поделилась личным в соцсети.
В своем Instagram девушка откровенно рассказала, что на днях обнаружила у себя в груди достаточно большое уплотнение, и очень болезненное. Она тут же записалась к врачу, предполагая, что сама собой болезнь не пройдет.
Что-то мне подсказывало, что само не пройдёт да и шишка была действительно большая.‒ начала свой рассказ экс-ранетка.
По дороге к врачу я на 1000% была уверена, что это какое-то воспаление типа мастита, мне пропишут таблеточки и я об этом забуду. Но нет,
Если анализы будут хорошими, то мне сделают пункцию и узнают что это. Если нет, то будем готовиться к операции ‒ эту дрянь вырезать. Переживаю ли я?
Да, очень сильно! Но мне недавно погадали на картах таро, сказали, что всё будет отлично. Так что я в себе уверена, но всё же очень тяжело!
Напомним,