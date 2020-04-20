Экс-ранетка Женя Огурцова рассказала, что у нее обнаружили новообразование в груди

20 апреля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Экс-ранетка Женя Огурцова рассказала, что у нее обнаружили новообразование в груди
Экс-ранетка Женя Огурцова
социальная сеть Instagram

Экс-солистка группы «Ранетки» поделилась личным в соцсети.

Читайте такжеПринцесса София: Санта Димопулос впервые показала лицо 7-месячной дочки
Известная клавишница группы «Ранетки» Женя Огурцова лишь недавно наладила личную жизнь после громкого развода, как на нее свалились новая неприятность, связанная со здоровьем.

В своем Instagram девушка откровенно рассказала, что на днях обнаружила у себя в груди достаточно большое уплотнение, и очень болезненное. Она тут же записалась к врачу, предполагая, что сама собой болезнь не пройдет.

Что-то мне подсказывало, что само не пройдёт да и шишка была действительно большая.
По дороге к врачу я на 1000% была уверена, что это какое-то воспаление типа мастита, мне пропишут таблеточки и я об этом забуду. Но нет,
‒ начала свой рассказ экс-ранетка.

Читайте такжеСемейные традиции: Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели мастер-класс по приготовлению пасхальной выпечки
Врачи поставили девушке предварительный диагноз ‒ фиброаденома. Лишь после детальных обследований, среди которых онко-маркеры и генетический тест, Огурцовой сообщат, что с ней на самом деле. Сейчас девушка очень переживает и надеется на поддержку подписчиков:

Если анализы будут хорошими, то мне сделают пункцию и узнают что это. Если нет, то будем готовиться к операции ‒ эту дрянь вырезать. Переживаю ли я?
Да, очень сильно! Но мне недавно погадали на картах таро, сказали, что всё будет отлично. Так что я в себе уверена, но всё же очень тяжело!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Ранетки фото новости Женя Огурцова

Материалы по теме

Самый навороченный: Владимир Остапчук рассказал, какой ценный презент получил от Киркорова
Новости

Самый навороченный: Владимир Остапчук рассказал, какой ценный презент получил от Киркорова
Как определить будущее ваших отношений: ТОП-3 фактора, которые определят вашу совместную судьбу
Психология

Как определить будущее ваших отношений: ТОП-3 фактора, которые определят вашу совместную судьбу
Супермама с Дмитрием Карпачевым: как вседозволенность влияет на детей
Анонсы на ТВ

Супермама с Дмитрием Карпачевым: как вседозволенность влияет на детей
Что смотреть по ТВ 20 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 20 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

Ветер любви: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.04.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK