Леся Никитюк искала модный лук на Пасху в мамином шкафу: Ипполит Ивановна

Подписчикам телеведущей Леси Никитюк на карантине скучать не приходится. Звезда регулярно радует их своими «выходками». В этот раз неизменная рубрика «this is my look of the day» пополнилась новым забавным фото теледивы.

