Леся Никитюк искала модный лук на Пасху в мамином шкафу: Ипполит Ивановна
19 апреля 2020 17:00
Катерина Даниленко
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram
На Пасху знаменитость отправилась в родной Хмельницкий.
Подписчикам телеведущей Леси Никитюк
на карантине скучать не приходится. Звезда регулярно радует их своими «выходками». В этот раз неизменная рубрика «this is my look of the day» пополнилась новым забавным фото теледивы.
Артистка заглянула в мамин шкаф и составила свой модный образ на Пасху. В кадре Леся позирует в черных велосипедках, темно-синей блузке с нарисованным бантом, длинной дубленке и меховой шапке. Макияж с красной помадой добавил образу яркости.
І шо його одіть на Пасху? В маминих шкафах тільки таке. Так норм?
‒ написала Леся, добавив хештег «шальная императрица».
Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram
Фолловеры в восторге от новой публикации кумира: «Ипполит Ивановна», «А жемчуг какой на костюмчике», «Лесь, Андре Тан говорил, что велосипедки уже не в моде», «Леся, с тобой никогда не скучно», «Шарф где? Закрой грудь», «Богатая жизнь, она другая», «Шапка ‒ паска».
Напомним,