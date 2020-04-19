Леся Никитюк искала модный лук на Пасху в мамином шкафу: Ипполит Ивановна

19 апреля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк искала модный лук на Пасху в мамином шкафу: Ипполит Ивановна
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

На Пасху знаменитость отправилась в родной Хмельницкий.

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Подписчикам телеведущей Леси Никитюк на карантине скучать не приходится. Звезда регулярно радует их своими «выходками». В этот раз неизменная рубрика «this is my look of the day» пополнилась новым забавным фото теледивы.

Артистка заглянула в мамин шкаф и составила свой модный образ на Пасху. В кадре Леся позирует в черных велосипедках, темно-синей блузке с нарисованным бантом, длинной дубленке и меховой шапке. Макияж с красной помадой добавил образу яркости.

І шо його одіть на Пасху? В маминих шкафах тільки таке. Так норм?
 ‒ написала Леся, добавив хештег «шальная императрица».

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

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Фолловеры в восторге от новой публикации кумира: «Ипполит Ивановна», «А жемчуг какой на костюмчике», «Лесь, Андре Тан говорил, что велосипедки уже не в моде», «Леся, с тобой никогда не скучно», «Шарф где? Закрой грудь», «Богатая жизнь, она другая», «Шапка ‒ паска».

Напомним,

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