Регина Тодоренко рассказала, чем шантажирует мужа

18 апреля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Регина Тодоренко рассказала, чем шантажирует мужа
Телеведущая Регина Тодоренко
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Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым стали гостьями прямого эфира популярной блогерши Насти Ивлеевой.

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Помимо откровенных разговоров на личные темы, знаменитость подготовила необычное испытание для себя и своих друзей. Регине и Насте довелось выполнять различные задания с надетыми на тело шокерами.

Игрок, который справился с заданием хуже соперника, получал удар током от своего возлюбленного, управлявшего пультом от «игрушки».

Стоить отметить, что Тодоренко с легкостью обходила подругу, но в какой-то момент Влад решил сжалиться над Настей и ударил супругу током. На что телеведущая, шокированная поступком Топалова, заявила: «Три месяца без секса». Певец молчать не стал.

Я без секса полтора года,
‒ заявил артист.

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Регина не стала обижаться на столь откровенное признание мужа, и даже разместила этот фрагмент прямого эфира в своем микроблоге, написав: «Шел 30-й день карантина… У вас тоже дома дурка?».

Напомним,

 

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