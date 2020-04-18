Регина Тодоренко рассказала, чем шантажирует мужа
Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым стали гостьями прямого эфира популярной блогерши Насти Ивлеевой.
Игрок, который справился с заданием хуже соперника, получал удар током от своего возлюбленного, управлявшего пультом от «игрушки».
Стоить отметить, что Тодоренко с легкостью обходила подругу, но в какой-то момент Влад решил сжалиться над Настей и ударил супругу током. На что телеведущая, шокированная поступком Топалова, заявила: «Три месяца без секса». Певец молчать не стал.
Я без секса полтора года,‒ заявил артист.
Напомним,