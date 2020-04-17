Даша Квиткова и Никита Добрынин о мечте, свадьбе, Холостяке и фаворитке 10 сезона
Каждую пятницу в 22:00 на страничке проекта СТБ Холостяк в Instagram выходит онлайн пост-шоу с Григорием Решетником. Участниками прямых эфиров становятся холостячки, главный герой реалити и звездные гости.
Поцелуй Макса с Дашей в 6 выпуске «Холостяка-10» уже вошел в историю проекта как самый скандальный, ведь произошел он на глазах у остальных участниц! В 9 сезоне в похожей ситуации очутились и Никита с Дашей – их поцелуй также увидели другие девушки.
О 10 сезоне и скандальном поцелуе
Даша: Когда произошел поцелуй Холостяка с Дашей, мы с Никитой были в шоке. Я думаю, что Макс – хороший парень. Возможно, у него сейчас эйфория, вокруг очень много красивых девчонок. Ну, как же тут без поцелуев? Это невозможно, мне кажется (улыбается). Мы с Никитой обсуждали этот момент и пришли к выводу, что наш поцелуй был каким-то простеньким по сравнению с тем, который случился у Макса с Дашей (смеется). Наши ситуации немного разные, поскольку мы с Никитой поцеловались не на Церемонии роз. Мы отошли довольно далеко, как нам казалось. А тут девчонки стояли и ждали… В любом случае неприятно видеть, когда Холостяк целуется с другими.
Участницам 10 сезона советую не забывать о том, что у каждой с Холостяком есть своя история. На ней и нужно концентрироваться. Во-вторых, отдавать себе отчет в том, куда они пришли. Это романтическое реалити, здесь невозможно угодить каждому.
Никита: Мне нравится сезон. Хоть я смотрю его меньше, но знаю от Даши, кто плохой, а кто хороший (смеется). Девушки очень красивые. «Холостяк» – реально сложный проект. Не все участницы в самом начале осознают, как им будет непросто. Хочу лишь пожелать им мудрости и терпения. И не забывать, что они пришли сюда не подружек искать, а любовь. Мне хочется поддержать Макса, но скажу, что ответственность и на нем в том числе. Ведь в поцелуе участвуют двое. Девушек очень много и быть психологом для каждой сложно. Здесь нужно выбирать, с кем тебе лучше.
О фаворитке
Об опыте и критике
Даша: Каждая девчонка, ставшая участницей «Холостяка», по окончанию проекта выходит из него морально закаленнее. Когда на тебя наваливается такой шквал и любви, и негатива одновременно, ты взрослеешь быстрее, становишься жестче и опытнее. Со временем просто перестаешь реагировать на злые комментарии. Понимаешь, что их пишут люди, которым нечего делать. В лицо на улице обычно никто не говорит того, что пишут в соцсетях.
Об отношениях и свадьбе
Даша: На всякий случай забронировали отдельную дату на сентябрь. Медовый месяц хотели провести в Нью-Йорке. У нас уже были куплены билеты – планировали улететь на следующий день после свадьбы. Но пришлось отменить поездку из-за пандемии.
О мечте
Даша и Никита: Мы хотим деток (улыбаются).
Напомним,