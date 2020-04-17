Від пацанки до панянки-4: как сложилась жизнь Кати #Канарейки Устиновой после вылета с проекта

Героиня реалити Нового канала Катя #Канарейка Устинова поделилась планами на будущее.

18-летняя киевлянка Катя пришла в Школу леди , чтобы избавиться от алкозависимости. А пить молодая девушка начала после того, как узнала, что родители их с сестрой удочерили.

На «Від пацанки до панянки» Катя #Канарейка пробыла девять недель. И очень расстроилась, когда во время последнего выгона домой пришлось ехать именно ей.

Если честно, то первое, что я подумала, переступив порог дома, – нужно закурить, – говорит «пацанка». – Но так и не закурила. Я очень боялась, еще будучи в Школе леди, что дома вернусь к прежним привычкам. Но сейчас понимаю, что мне этого не надо. Я перестала пить. Не скажу, что вообще не употребляю алкоголь. Изредка с подругами могу выпить бокал пива. Но в таких дозах, как раньше, больше не пью.

Від пацанки до панянки 4 сезон Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала

А вот отношения с приемными родителями Катя #Канарейка Устинова после проекта наладить не смогла. Не общается она сейчас также ни с отчимом, ни с родной сестрой.

Я на проекте позвонила маме и призналась, что отчим ко мне приставал, – вспоминает участница реалити Нового канала. – Она, видимо, ему об этом рассказала. Потому что, когда я уже была дома, отчим позвонил и сказал: «Зайчик, давай забудем все, что было между нами». Но, если честно, я все еще боюсь с ним встречаться. Ведь раньше он угрожал закатать меня в асфальт, если я кому-то расскажу, особенно маме. Не общаюсь сейчас и с сестрой Настей. После проекта я некоторое время жила у них с парнем, но потом у нас возник конфликт.

Від пацанки до панянки 4 сезон Катя #Канарейка Устинова / пресс-служба Нового канала

Наладить свою жизнь «пацанка» думает за рубежом – в ближайшем будущем планирует переезд в Грецию.

У меня там живет подруга, – рассказывает Катя #Канарейка. – И у них с мужем свой ресторанчик. Вот она и зовет к себе на работу. Думаю, когда все нормализуется, согласиться. Также планирую поступить на заочное обучение. У меня за плечами только девять классов. И хорошо бы получить образование.

Как будет складываться дальнейшая жизнь Кати – покажет время. А новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,