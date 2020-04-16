Виталий Козловский и Павел Зибров признались, что любят большие ягодицы

Певцы рассказали, привлекают ли их женщины, которые улучшили свою внешность с помощью хирургического вмешательства.

Женщины во всем мире стараются приблизиться к стандартам красоты различными способами. Но пока одни ради красивой фигуры потеют в спортивном зале, другие ложатся под нож пластических хирургов и вставляют в ягодицы импланты.

Певец Виталий Козловский не в восторге от такой процедуры.

Я никогда такого воочию не видел. Кажется, у Ким Кардашиан они вставлены. Не знаю, как это в жизни на ощупь. Я считаю, что можно прибегать к каким-то улучшениям себя, но чтобы это выглядело натурально, – признался Виталий Козловский за кулисами концерта «Українська пісня року». – А не когда все гипертрофированно – пышные губы, совсем маленький носик, большая грудь и большая с*ака. А вот естественные большие ягодицы, которые стали такими благодаря спорту, мне нравятся.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

А вот главный усач страны Павел Зибров еще тот знаток женской красоты. Артист говорит – любые хирургические вмешательства во внешности видит невооруженным глазом.

Мы все любим натуральное – питание, напитки, воду родниковую. Так и женщина должна иметь натуральную грудь, ягодицы. Тогда это красиво. Я профессионал в этом – мне не нужно касаться руками, я глазами вижу, если есть вмешательство – в губы, щеки или попу. Мне очень нравятся натуральные ягодицы, – прокомментировал Павел Зибров в интервью программе «Зірковий шлях». – Если они большие и эстетические – почему нет? Потому что есть прямые фигуры, и это не интересно, а есть с формами – большие по 90 кг, но с бедрами, тогда это безусловно красиво. Кто сказал, что должно быть 90-60-90? Как говорит моя дочь Дианка, половина худых и половина полненьких – они имеют право быть такими и чувствовать себя королевами.

Певец Павел Зибров / instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним,