Оля Цибульская о своих буднях на карантине: Меня видел только дятел, но я была от себя в восторге

16 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Оля Цибульская о своих буднях на карантине: Меня видел только дятел, но я была от себя в восторге
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Певица дала несколько эффективных советов, как оставаться в отличной форме и хорошем настроении.

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Певица Оля Цибульская уверена, что на карантине нужно обязательно делать макияж и прическу, выбирать, что надеть и отлично выглядеть.

Мы можем ухаживать за собой один день, второй, третий… А потом ходим, как чучело, – сказала Оля Цибульская в Инстаграм «Зіркового шляху» канала «Украина». – На самом деле нужно держать себя в тонусе, тем более что мы женщины. Мужчинам проще: умылся, почистил зубы и все отлично. А мы должны оставаться кошечками, даже если нам небо упадет на голову. Нужно обязательно приводить себя в порядок.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
На днях Оля Цибульская даже продемонстрировала семь домашних луков. 

Я так держу себя в тонусе, – объяснила певица. – Мало того, примерно неделю назад я надела красивое платье, сделала макияж и прическу, выбрала туфли на высоком каблуке и поехала с сыном Нестором в лес. Пусть там меня видел только дятел, – но я была от себя в восторге! Благодаря моему «выходу» у меня поднялось настроение.

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Певица считает, что именно сейчас очень важно сохранять хорошее настроение. 

При этом не нужно имитировать его и смеяться тогда, когда вам не хочется, – сказала звезда. – Но вы должны настроить себя на солнце, которое светит за окном, на весну и представлять, что все будет классно. Обязательно! Говорят, что состояние нашего иммунитет улучшается именно благодаря этому, а вирус боится крепкого иммунитета.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Все это позволяет выглядеть Цибульской прекрасно.

Я считаю, что каждая женщина – звезда. У нас есть особенная миссия – светить даже тогда, когда темно, дарить классные эмоции, даже если у окружающих нас людей негативное настроение, и искать в себе силы, чтобы пережить любой стресс,
– сказала певица.

Напомним, 

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