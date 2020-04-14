Сергей Притула показал, как дочь Соломия "стоит на голове" во время карантина

14 апреля 2020 23:50 Юлия Крутиева
Сергей Притула показал, как дочь Соломия
Телеведущий Сергей Притула
instagram.com/siriy_ua

Сейчас украинцы вынуждены сидеть дома на карантине из-за пандемии коронавируса. И есть время для того, для чего всегда его просто не хватало.

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Так, например, знаменитости могут насладиться совместным времяпрепровождением со своими родными. Ведь из-за гастрольных графиков и съемок они вынуждены были редко видеться.

Теперь же фотографии с самыми близкими и любимыми наполняют страницы в соцсетях звезд. Вот и Сергей Притула порадовал своих подписчиков редкими кадрами с дочерью. 

Сергей Притула с дочкой Соломией / instagram.com/siriy_ua

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В Сети не так часто можно увидеть малышку Соломию. Но не показать, как девочка буквально "стоит на голове" - телеведущий просто не смог. Кадры действительно получились очень милыми и трогательными.

Карантин догори дригом!!! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує!!!
– подписал фото ведущий.

Сергей Притула с дочкой Соломией / instagram.com/siriy_ua
В комментариях фолловеры отметили, что Соломия не похожа на Сергея Притулу, однако глазки унаследовала именно от папы.

Напомним,

 

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