Сергей Притула показал, как дочь Соломия "стоит на голове" во время карантина
Сейчас украинцы вынуждены сидеть дома на карантине из-за пандемии коронавируса. И есть время для того, для чего всегда его просто не хватало.
Теперь же фотографии с самыми близкими и любимыми наполняют страницы в соцсетях звезд. Вот и Сергей Притула порадовал своих подписчиков редкими кадрами с дочерью.
Карантин догори дригом!!! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує!!!– подписал фото ведущий.
Напомним,
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