Сергей Притула показал, как дочь Соломия "стоит на голове" во время карантина

Сейчас украинцы вынуждены сидеть дома на карантине из-за пандемии коронавируса. И есть время для того, для чего всегда его просто не хватало.

Так, например, знаменитости могут насладиться совместным времяпрепровождением со своими родными. Ведь из-за гастрольных графиков и съемок они вынуждены были редко видеться.

Теперь же фотографии с самыми близкими и любимыми наполняют страницы в соцсетях звезд. Вот и Сергей Притула порадовал своих подписчиков редкими кадрами с дочерью.

Сергей Притула с дочкой Соломией / instagram.com/siriy_ua

В Сети не так часто можно увидеть малышку Соломию. Но не показать, как девочка буквально "стоит на голове" - телеведущий просто не смог. Кадры действительно получились очень милыми и трогательными.

Карантин догори дригом!!! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує!!!

– подписал фото ведущий.

Сергей Притула с дочкой Соломией / instagram.com/siriy_ua

В комментариях фолловеры отметили, что Соломия не похожа на Сергея Притулу, однако глазки унаследовала именно от папы.

Напомним,