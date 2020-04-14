Від пацанки до панянки-4: участницы баллотировались на пост президента

В современном мире кто угодно может побороться за пост президента. Неважно, актер ты или спортсмен.

Вот и «пацанкам» выпала такая честь на девятой неделе проекта. Участницы реалити Нового канала выбирали президента Школы леди . Сначала кандидаток на престижную должность было двое – Вика #Боксерша Алехина и Юля #Бандитка Чигринец.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020) / пресс-служба

Потом случилась ротация кадров, и в президентскую гонку включилась Женя #Батюшка Мазур. Она без решения педагогов Школы леди сама выдвинула свою кандидатуру.

Лидер – это, в первую очередь, человек, который умеет прислушиваться к другим и принимать правильные решения, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Женя своими действиями доказала, что может брать на себя ответственность. Мне такое поведение импонирует, поэтому мы ей разрешили побороться за пост президента.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020) / пресс-служба

Остальным «пацанкам» позволили разделиться на команды по собственному желанию, чтобы поддерживать кандидатов. К #Бандитке примкнули Влада Роговенко, Настя #Мивина Иваненко, Вика #Синяк Кошутина. #Батюшку поддержали Катя #Канарейка Устинова и Катюша Большакова. #Боксерша осталась без команды. Ей пришлось бороться за пост президента одной. Но это не помешало Вике победить в предвыборной гонке и заработать иммунитет. Также Алехину наделили личным правом вето.

Не согласна. Это мой пост! Я должна быть президентом Школы леди, – возмутилась Женя Мазур. – И докажу это всем.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020) / пресс-служба

Как «пацанкам» будет житься под «руководством» Вики #Боксерши Алехиной – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,