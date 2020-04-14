Камалия рассказала о своих вещих снах: За неделю до того, как сбили самолет и перед смертью дедушки

14 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Камалия рассказала о своих вещих снах: За неделю до того, как сбили самолет и перед смертью дедушки
Певица Камалия
instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о двух странных снах, которые оказались пророческими.

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Камалии приснилась катастрофа, которая не оставила равнодушным весь мир. И было это за неделю до страшной трагедии.

За неделю до того, как сбили малазийский самолет на территории Украины, мне приснился сон, что я тоже лечу в самолете, – рассказала певица. – Сначала я стояла на балконе. Смотрю, летит самолет с жутким ревом, и уже в следующую секунду я оказываюсь в его салоне, вижу панику, слышу плач и крики людей. Оказавшись возле пилота, я слышу, как он говорит: «Отводим от жилых домов». И потом все, какой-то взрыв, я вижу, как бы со стороны, огонь и через неделю объявляют эту страшную новость.

Психолог Светлана Арефния объяснила, что во снах могут отображаться наши тревоги: про свою жизнь и жизнь близких.

Но ни в коем случае не надо думать, будто этот сон может осуществиться,
– предупредила психолог.

Певица Камалия с дочками / instagram.com/kamaliyaofficial
Второй сон певицы тоже оказался вещим.

Мне когда-то приснилось, что у меня выпал зуб с кровью, и вскоре умер мой дедушка, – поделилась Камалия. – Когда выпадает зуб, особенно с кровью, – это означает смерть близкого родственника.

Психолог объяснила, что сны – это работа нашего подсознания.

С одной стороны считается, что сны – это работа нашего подсознания, нашего мозга, который пытается или воспроизводит те события, которые человек пережил. Но в своей какой-то интерпретации, – объяснила психолог Светлана Арефния. – С другой стороны – это все же защитный механизм, который помогает человеку пережить тревожные события и найти решение.

Напомним, 

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