Ревизор. Карантин: в Киеве появятся спецтаблички там, где безопасно

Юлия Панкова была шокирована увиденным в заведениях, работающих во время карантина. Смотрите премьеру спецвыпусков «Ревизор. Карантин» в четверг, 16 апреля, в 18:00 на Новом канале.

Команда социального проекта «Ревизор» продолжает съемки «Ревизор. Карантин» . Для этих спецвыпусков легендарная табличка проекта будет иметь обновленный дизайн с надписью «Карантин». Если вы увидели такую, значит, Юля Панкова уже побывала в заведении, и там безопасно.

Мне каждый день пишут и просят провести проверки, – рассказала ведущая. – Именно поэтому команда «Ревизора» сейчас работает с соблюдением всех карантинных требований. Наша миссия – помочь людям выяснить, где безопасно, а где – нет. Позади уже несколько проверок. Я пока еще немного напугана, эмоциональна. К сожалению, не все понимают серьезность ситуации. В некоторых заведениях я спрашивала, почему работники не в маске. И со мной даже спорили! Мол, маски не нужны, и в законе это не прописано. То ли они безответственные, то ли не знают, что в большинстве случаев коронавирус не имеет симптомов... Родителям и своим друзьям сказала: «Смотрите, пожалуйста, эфиры и выбирайте те места, которые мы проверили, в них я могу быть уверена».

Ревизор. Карантин на Новом канале / пресс-служба

В четверг в 18:00 зрители увидят необычные проверки. Ведь критерии оценивания обновились в соответствии с ситуацией.

Кроме обычных критериев, как температурный режим, свежесть продуктов, наличие медицинских книжек, дополнительно обращаем внимание на то, как защищены повара и работники АЗС и магазинов, соблюдают ли они гигиенические нормы. В спецвыпусках мы не оцениваем интерьер, не во всех заведениях я решусь провести дегустацию. Безопасность сейчас на первом месте,

– дополнила Юлия.

Ревизор. Карантин на Новом канале / пресс-служба

Обо всех нарушениях, которые команда «Ревизор. Карантин» найдет во время проверок, будет немедленно проинформирована Государственная службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Вместе с обращением будут переданы и видеоматериалы, которые можно включить в заявления в полицию в качестве доказательств. Ревизор уже сделал несколько таких обращений.

Сейчас очень трудные времена, – продолжает ведущая. – Если рестораны, осуществляющие доставку, или курьеры небрежно относятся к соблюдению гигиенических норм и рекомендаций Минздрава, то о нарушителе должны знать не только наши зрители, но и ответственные государственные учреждения. Мы обязаны показать всей Украине, где безопасно, а где опасно. И это сейчас наша главная цель.

Смотрите премьеру спецвыпусков «Ревизор. Карантин» в четверг, 16 апреля, в 18:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,