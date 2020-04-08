Ревизор. Карантин: как проходят съемки спецвыпусков проекта

8 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: как проходят съемки спецвыпусков проекта
Ревизор. Карантин: Новый канал приступил к съемкам спецвыпусков проекта
пресс-служба Нового канала

Новый канал приступил к съемкам спецвыпусков проекта «Ревизор. Карантин».

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На днях вся команда программы «Ревизор» сдала тесты на коронавирус. И только получив отрицательный результат лабораторных тестов на COVID-19, Юлия Панкова и команда приступили к съемкам спецвыпусков «Ревизор. Карантин». Уже в ближайшее время зрители смогут увидеть их в эфире Нового канала.

Мы работаем, чтобы вы знали, в каких супермаркетах и заведениях питания соблюдают безопасность, выполняют требования и нормы Минздрава во время карантина, – рассказывает ведущая. – За последние недели к нам обратилось много украинцев с просьбой проверить магазины, заправки, службы доставки продуктов и рестораны, в которых они заказывают еду. Что же, мы с командой отправились их ревизовать. Ведь не хотим, чтобы вы рисковали своим здоровьем.

Ревизор. Карантин: Новый канал приступил к съемкам спецвыпусков проекта / пресс-служба Нового канала
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Съемочная группа заходит на локации, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы. Все одеты в специальные халаты, чепчики, бахилы, перчатки и очки. Камеры продезинфицированы и накрыты медицинскими халатами. А еще – все соблюдают дистанцию.

Команда тоже должна быть в безопасности, – говорит Юля. – Проводим ревизию заведения в полной экипировке. После каждой локации меняем одежду и маски. Я даже свои ревизорские белые перчатки надела поверх резиновых. Чтобы во время проверки, когда их меняю, руки были защищены.

Ревизор. Карантин: Новый канал приступил к съемкам спецвыпусков проекта / пресс-служба Нового канала
Ведущая, вооружившись люминометром (прибор для измерения уровня загрязнения) проверит на чистоту все, к чему обычно вы прикасаетесь в супермаркетах и на заправках.

Вы увидите, какие опасные инфекции могут быть на корзинах, тележках, открытых фруктах и овощах в супермаркетах, – рассказывает Юля. – Вот для чего Минздрав просит соблюдать правила гигиены и одевать перчатки!

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Команда «Ревизора» соблюдает все санитарно-гигиенические нормы, выполняя свою журналистскую работу, и действует в рамках законодательства.

Награду «Ревизор Рекомендует» получат только заведения, в которых безопасно!

Напомним, 

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