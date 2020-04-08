Христина Соловий об отношениях и замужестве: Жизнь очень изменчива

Ведущая рубрики «Эксклюзив» Виктория Маремуха пригласила на беседу самую загадочную певицу украинского шоу-бизнеса – Христину Соловий.

В интервью для «Ранку з Україною» на канале Украина молодая артистка призналась, как относится к тому, что ее песни не часто звучат на радиоволнах, и какая мечта девушки не может осуществиться уже несколько лет.

Сказочная и таинственная – такое впечатление производит певица Христина Соловий. Она редко дает интервью, не выставляет каждый шаг в Instagram и даже дуэтов не записывает. В откровенном разговоре звезда прокомментировала свое отношение к привычным, как для артиста вещам.

Мне кажется, что я свое время могу использовать и направлять в более полезные вещи. Это же страшная история с этим Instagram – ты просыпаешься с ним, засыпаешь, – призналась Христина Соловий. И добавила, что ее творчества нет на музыкальных каналах и радио, о чем она отнюдь не жалеет. – Если бы мне хотелось там быть, то я бы создавала такой контент, чтобы там быть. Я бы делала музыку с более быстрым темпом – тунц-тунц... больше обнаженного тела и была бы веселее. А я выбрала себе немного сложнее путь. Сознательно. И пока я от него не отказалась.

Певица Христина Соловий / instagram.com/soloviyka

Не петь на русском, не сниматься обнаженной и не открываться полностью даже перед поклонниками. Кажется, Христина своим принципам не изменяет. А вот об увлечениях готова говорить постоянно. И кроме музыки – это Франция, в частности, Париж.

Я никогда не думала, почему и откуда у меня такая страсть к этому городу, а сейчас вспомнила, – говорит артистка. – У меня когда-то в детстве была кассета переписанная Селин Дион с ее франкоязычным альбомом. Вообще, не помню, как он назывался. Но я была влюблена в этот язык – пела вместе с ней, не понимая слов.

Кроме того, певица отметила – в Париже она ни разу не была, а посетить страну мечты собирается самостоятельно:

Я бы хотела поехать в Париж одна, потому что хочется прочувствовать город так, как мне этого хочется, а не в чьей-то компании. Особенно, если это будет мой парень. Спорить и ссориться, в какой музей идти сегодня... Я хочу поехать, как свободная птица.

Певица Христина Соловий / instagram.com/soloviyka

Кажется, так может говорить о Париже только девушка, которая сейчас не влюблена. Однако, артистка объясняет – имеет собственную позицию относительно разговоров о личном.

Смотрите, я не говорила о личной жизни с 2015 года, и не думаю, что произошло что-то такое, что я могла бы изменить свою позицию сейчас, – комментирует Христина Соловий. – Жизнь очень изменчива, и я бы не хотела объяснять, почему у меня с кем-то не сложилось. Пока я замуж не выхожу.

Напомним,