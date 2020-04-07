Яна Глущенко впервые показала видео со свадьбы: Делюсь самым сокровенным

7 апреля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Яна Глущенко впервые показала видео со свадьбы: Делюсь самым сокровенным
Яна Глущенко с мужем и сыном
instagram.com/yamo4ka

Звезда «Дизель Шоу» еще та мастерица конспирации.

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Три года назад Яна Глущенко вышла замуж за продюсера группы «ТІК» и по совместительству концертного директора «Дизель Студио» Олега Збаращука. Правда, эту информацию пара долгое время скрывала от публики. 

Расписались звезды 1 апреля 2017 года. На все про все у Яны и Олега ушло 40 минут, после чего они быстро отправились на два запланированных концерта «Дизель Шоу» в Одессе.

Сейчас пара воспитывает 2-летнего сына Тамерлана и успешно совмещает личную жизнь и профессиональную деятельность. 

На днях в своем Инстаграм Глущенко решила порадовать фолловеров эксклюзивным роликом с церемонии росписи. В комментариях звезда оставила трогательный пост.

Делюсь с вами самым сокровенным – видео с нашей свадьбы. Три года назад мы с Олегом стали семьей. За это время у нас родился «справжній вінницький хлопець» Тамерлан, мы завели еще одну собаку и несколько раз переезжали, пока не нашли «тот самый» дом, – пишет Глушенко в Сети. – Спасибо, Олег, что все наши мечты мы уже три года осуществляем вместе. И так будет всегда. Я люблю тебя.

Напомним, 

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