Яна Глущенко впервые показала видео со свадьбы: Делюсь самым сокровенным
Звезда «Дизель Шоу» еще та мастерица конспирации.
Расписались звезды 1 апреля 2017 года. На все про все у Яны и Олега ушло 40 минут, после чего они быстро отправились на два запланированных концерта «Дизель Шоу» в Одессе.
Сейчас пара воспитывает 2-летнего сына Тамерлана и успешно совмещает личную жизнь и профессиональную деятельность.
На днях в своем Инстаграм Глущенко решила порадовать фолловеров эксклюзивным роликом с церемонии росписи. В комментариях звезда оставила трогательный пост.
Делюсь с вами самым сокровенным – видео с нашей свадьбы. Три года назад мы с Олегом стали семьей. За это время у нас родился «справжній вінницький хлопець» Тамерлан, мы завели еще одну собаку и несколько раз переезжали, пока не нашли «тот самый» дом, – пишет Глушенко в Сети. – Спасибо, Олег, что все наши мечты мы уже три года осуществляем вместе. И так будет всегда. Я люблю тебя.Напомним,