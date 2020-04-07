Ушла из жизни одна из "девушек Бонда"
7 апреля 2020 21:00
Юлия Крутиева
Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили печальную новость для поклонников бондианы.
В возрасте 94 лет умерла известная британская актриса Онор Блэкман, которая исполнила не только главную роль в фильме о Джеймсе Бонде
, но и сыграла в «Мстителях».
Онор ушла из жизни в своем доме в Льюисе, который расположился в графстве Сассекс. Женщина умерла по естественным причинам, не связанным с коронавирусом.
Актриса Онор Блэкман / Fotobank / GettyImages
Об утрате журналистам сообщила семья актрисы.
Она мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи,
– рассказывают близкие.
Родственники Блэкман добавили, что она была любимой матерью, бабушкой и актрисой чрезвычайно плодотворного творческого таланта; с необычайным сочетанием красоты и умственных способностей.
Напомним,