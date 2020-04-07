Ушла из жизни одна из "девушек Бонда"

7 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Ушла из жизни одна из
Актриса Онор Блэкман
Fotobank / GettyImages

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили печальную новость для поклонников бондианы.

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В возрасте 94 лет умерла известная британская актриса Онор Блэкман, которая исполнила не только главную роль в фильме о Джеймсе Бонде, но и сыграла в «Мстителях».

Онор ушла из жизни в своем доме в Льюисе, который расположился в графстве Сассекс. Женщина умерла по естественным причинам, не связанным с коронавирусом.

Актриса Онор Блэкман / Fotobank / GettyImages
Об утрате журналистам сообщила семья актрисы.

Она мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении своей семьи,
– рассказывают близкие.

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Родственники Блэкман добавили, что она была любимой матерью, бабушкой и актрисой чрезвычайно плодотворного творческого таланта; с необычайным сочетанием красоты и умственных способностей.

Напомним,  

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