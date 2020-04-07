Ревизор Юлия Панкова проверит санитарные нормы и качество сервиса заведений во время карантина

7 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова проверит санитарные нормы и качество сервиса заведений во время карантина
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Только на Новом канале вы узнаете, придерживаются ли заведения Киева санитарно-гигиенических норм во время пандемии коронавируса. Все это – в спецвыпуске «Ревизор. Карантин».

Читайте такжеБеременная Джамала вновь примет участие в Евровидении: известны песни, которые она споет
Пандемия COVID-19 кардинально изменила жизнь украинцев. За три недели самоизоляции людям пришлось привыкать к режиму #залишайсявдома, ходить за продуктами в масках, перчатках и с антисептиком. А свои дома превратить в рабочие офисы, рестораны и кинотеатры.

Адаптироваться к карантинным реалиям должны были и заведения, продолжившие свою работу, – магазины, рестораны, кафе и заправки. Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова проверит, соблюдают ли они особые санитарные нормы во время карантина и изменилось ли качество их сервиса.

Команда «Ревизора» работает, чтобы вы были в безопасности, – говорит Юля. – Ведь небрежность в работе заведений может привести к ужасным последствиям – инфицированию клиентов коронавирусом. Мы проверим, соблюдают ли меры безопасности, выполняют ли требования и нормы Минздрава в заведениях питания и на заправках. За последнюю неделю к нам обратилось много украинцев с просьбой провести ревизии в заведениях, в которых они заказывают еду. Мы обязательно их проверим! А еще проследим, как курьеры службы доставки привозят вам продукты.

Ревизор Юлия Панкова / пресс-служба Нового канала
Во время ревизий вся съемочная группа «Ревизора» будет соблюдать все карантинные меры безопасности.

Команда уже сделала тесты на коронавирус, – рассказывает креативный продюсер Екатерина Назаренко. – Только имея отрицательный результат лабораторных тестов на руках, группа будет выезжать на локации. И перед каждой последующей ревизией снова делать тест. Во время съемок все будут в масках, перчатках, бахилах и с дезинфекторами.

Читайте такжеНепревзойденная невеста: Наталья Могилевская восхитила образом в свадебном платье
А еще ведущая Юлия Панкова вооружится устройством – люминометром. Он способен обнаружить опасные микроорганизмы, их количество и невидимую грязь на поверхностях.

Мы проверим на чистоту все, к чему обычно прикасаемся в магазинах, – говорит Юля. – Корзины, тележки, открытые фрукты и овощи в супермаркетах. Что может быть на всех этих поверхностях?! И почему так важно соблюдать правила гигиены и надевать перчатки. «Ревизор» проверит, не рискуют ли украинцы своим здоровьем, отправляясь в магазины, заезжая на заправку, заказывая доставку еды в условиях карантина. Награду «Ревизор Рекомендует» получат только учреждения, в которых безопасно!

Спецвыпуски «Ревизор. Карантин» – уже в апреле на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал Ревизор телешоу карантин гигиена Юлия Панкова Проверка коронавирус Коронавирус в Украине как защитить себя от коронавируса Ревизор. Карантин санитария

Материалы по теме

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
Телешоу

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020)
Огород и Скорсезе: что делает на карантине Александр Рудинский из Первых ласточек
Новости

Огород и Скорсезе: что делает на карантине Александр Рудинский из Первых ласточекЭксклюзив
ТОП-10 книг по психологии и самопознанию от участницы реалити Холостяк-10 Ани
Книжные обзоры

ТОП-10 книг по психологии и самопознанию от участницы реалити Холостяк-10 Ани
Как снять нарощенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция
Полезные советы

Как снять нарощенные ногти в домашних условиях: пошаговая инструкция

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 31.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 31.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK