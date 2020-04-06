Наталья Могилевская восхитила образом в свадебном платье: непревзойденная невеста

6 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская восхитила образом в свадебном платье: непревзойденная невеста
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица не скрывает того, что состоит в отношениях с мужчиной не из Украины, однако показывать его публике пока не хочет.

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В своих интервью Наталья Могилевская не раз говорила, что у нее есть мечта - стать мамой. И если Бог не даст ей ребенка – звезда готова усыновить малыша.

И вот на днях в Инстаграм певица опубликовала снимок, где она запечатлена в свадебном платье. Подписчики Натальи обрадовались, что, возможно, она примеряет наряд на свою будущую свадьбу.

Наталья Могилевская в свадебном платье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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Однако нет. В белоснежном платье и с пышной фатой Могилевская вышла на сцену в одном из номеров шоу Лига смеха, где ей досталась роль невесты. 

Фолловеры пожелали артистке поскорее стать любимой женой и мамой, а также отметили, что в свадебном платье она само очарование и нежность.

Напомним, 

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