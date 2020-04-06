Наталья Могилевская восхитила образом в свадебном платье: непревзойденная невеста
Певица не скрывает того, что состоит в отношениях с мужчиной не из Украины, однако показывать его публике пока не хочет.
И вот на днях в Инстаграм певица опубликовала снимок, где она запечатлена в свадебном платье. Подписчики Натальи обрадовались, что, возможно, она примеряет наряд на свою будущую свадьбу.
Фолловеры пожелали артистке поскорее стать любимой женой и мамой, а также отметили, что в свадебном платье она само очарование и нежность.
Напомним,