Наталья Могилевская восхитила образом в свадебном платье: непревзойденная невеста

Певица не скрывает того, что состоит в отношениях с мужчиной не из Украины, однако показывать его публике пока не хочет.

В своих интервью Наталья Могилевская не раз говорила, что у нее есть мечта - стать мамой. И если Бог не даст ей ребенка – звезда готова усыновить малыша.

И вот на днях в Инстаграм певица опубликовала снимок, где она запечатлена в свадебном платье. Подписчики Натальи обрадовались, что, возможно, она примеряет наряд на свою будущую свадьбу.

Наталья Могилевская в свадебном платье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однако нет. В белоснежном платье и с пышной фатой Могилевская вышла на сцену в одном из номеров шоу Лига смеха, где ей досталась роль невесты.

Фолловеры пожелали артистке поскорее стать любимой женой и мамой, а также отметили, что в свадебном платье она само очарование и нежность.

Напомним,