Как звезды сериалов Первые ласточки и Новенька отметили свадьбу: Поздравили с балкона

2 апреля звезды сериалов Нового канала «Первые ласточки» и «Новенька» «взорвали» сеть новостью о своей свадьбе. Актеры раскрыли подробности празднования этого события с родными.

Максим Самчик рассказал о том, как они с Ангелиной отметили свадьбу с родственниками, которые даже не подозревали о том, что актеры теперь муж и жена. Ведь в ЗАГСе молодожены были только вдвоем.

После росписи мы заехали на минутку к родителям, поблагодарили их за все, а они нас поздравили, – вспоминает актер. – Родные прекрасно отреагировали на нашу новость, за что мы им очень признательны. Не обиделись, что мы не позвали на свадьбу и не рассказали о своих планах заранее. Потом поехали к моей сестре Наталье с мужем Алексеем. Сообщили им, они нас поздравили. Поскольку дома у них младенец, мой племянник Эрик, мы к ним, конечно, в квартиру не заходили.

Макс Самчик и Ангелина Трандафилова / социальная сеть Instagram

К счастью, сестра Макса живет на первом этаже. И ребятам удалось хоть немного разделить радость с родными за бокалом шампанского.

Мы стояли на улице вдвоем, не нарушая режима карантина, – говорит Самчик. – С нас – шампанское, с них – бокалы. Сестра была очень удивлена. Так что они с мужем нас поздравили с балкона!

Макс Самчик и Ангелина Трандафилова / социальная сеть Instagram

Ангелина также поделилась своими впечатлениями об этом дне.

Было непривычно, не так, как я себе представляла свою свадьбу, – говорит актриса. – Но после церемонии Макс подарил мне 101 розу. Поехали к его родителям, а моим прислали видео, которое сняли возле ЗАГСа во время росписи.

Свадьба Макса Самчика и Ангелины Трандафиловой / социальная сеть Instagram

Напомним,