Зірки серіалу Новенька Юлія Буйновська і Єгор Козлов одружилися

26 сентября 2022 14:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірки серіалу Новенька Юлія Буйновська і Єгор Козлов одружилися
Юлія Буйновська і Єгор Козлов
Пресслужба Нового каналу

Актори «Полкана» та «Новенької» Юлія Буйновська і Єгор Козлов тепер офіційно сім’я.

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Кохання переможе! Виконавці головних ролей серіалів Нового каналу «Новенька», що вийшов у 2019 році, та «Полкан», прем’єра якого відбудеться восени 2022-го, одружилися! Актори Єгор Козлов та Юлія Буйновська побралися 22 вересня – на другу річницю їхніх стосунків.

Буквально місяць тому ми вирішили, що все має статися саме цього дня, – розповідає Єгор Козлов. – Хотіли зробити по-іншому. Можливо, коли закінчиться війна. У нас було багато планів, але врешті зрозуміли, що не хочемо тягнути й шукати кращого моменту.

Юлія Буйновська і Єгор Козлов / Пресслужба Нового каналу

Пропозицію Єгор зробив Юлії чотири місяці тому. Це сталося на місці, де закохані вперше поцілувалися, – на березі Дніпра, біля пішохідного мосту в Києві. 

Тоді було дуже романтично і зворушливо, – згадує хлопець. – До речі, це сталося напередодні літа, хоча каблучку я купив ще у грудні минулого року й постійно шукав підходящого моменту. Коли почалася війна, все відклалося. Та зрештою сталося так, як мало статися. Я ні про що не шкодую. Ми абсолютно щасливі, що це відбувається саме зараз!

Юлія Буйновська і Єгор Козлов / Пресслужба Нового каналу

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День розпису пари був максимально інтимним і камерним. Закохані кажуть, що робили все відповідно до часу й можливостей, але щиро та з любов’ю. 

Ми прокинулися разом. Я попросила не бачити мене в сукні, тож розійшлися по різних кімнатах, – ділиться Юля Буйновська. – Швидко зібралася та поїхала робити красу. Побачилися ми вже біля рагсу. Присутніми були лише близькі люди. Загалом, здається, 17 гостей: рідні Єгора, наші вже спільні друзі та людина, яка нас «звела», якщо можна так сказати (сміється). Це режисерка серіалу, в якому ми зіграли одні з головних ролей, Міла Погребиська. Вона підібрала тоді нас на каст і майже одразу затвердила, бо побачила, що ми підходимо одне одному. Мої батьки, на жаль, не змогли приїхати, оскільки вони за кордоном. Також не було мами Єгора. Через це ми дуже засмутились, я навіть плакала на самій церемонії. Але мами постійно підтримували з нами відеозв’язок! Після розпису пішли в кафе, з’їли тортик та випили шампанського. Потім у нас були два медові вихідні. Не пам’ятаю, коли ще почувалися так добре! Ми ні в чому собі не відмовляли, і це було надзвичайно.

Нагадаємо, 

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