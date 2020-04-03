Настя Каменских удивила публику умением танцевать ребрами

3 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Настя Каменских удивила публику умением танцевать ребрами
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» певица вспомнила, как однажды попала в серьезную аварию, в результате которой получила травму.

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На шоу Настя Каменских боролась за победу с Игорем Ласточкиным. В самом начале звездным участникам нужно было определить, чем занимается стоящий перед ними незнакомец. Один из вариантов был – «танцует ребрами». 

Этот момент заставил Настю поделиться личной историей. На съемках шоу артистка рассказала о происшествии, после которого у нее появилась необычная способность. 

У меня была одна грустная история, – вспоминает Настя. – Я попала в серьезную аварию, и теперь одно ребро у меня западает. Я тоже так могу танцевать. Если его выпятить, то оно так – хоп, и будто пошло в пляс (улыбается).

Настя Каменских на съемках / пресс-служба Нового канала
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На эту историю не смог не отреагировать ведущий «СуперИнтуиции» Сергей Притула.

Єву створили з ребра Адама, а що зробили з ребра Насті, я не знаю, бо воно западає!
– пошутил Притула.

На шутку Сергея Настя отреагировала позитивно, отметив, что у нее неплохо получается танцевать еще и ягодицами.

Напомним, 

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