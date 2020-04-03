Настя Каменских удивила публику умением танцевать ребрами
На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» певица вспомнила, как однажды попала в серьезную аварию, в результате которой получила травму.
Этот момент заставил Настю поделиться личной историей. На съемках шоу артистка рассказала о происшествии, после которого у нее появилась необычная способность.
У меня была одна грустная история, – вспоминает Настя. – Я попала в серьезную аварию, и теперь одно ребро у меня западает. Я тоже так могу танцевать. Если его выпятить, то оно так – хоп, и будто пошло в пляс (улыбается).
Єву створили з ребра Адама, а що зробили з ребра Насті, я не знаю, бо воно западає!– пошутил Притула.
На шутку Сергея Настя отреагировала позитивно, отметив, что у нее неплохо получается танцевать еще и ягодицами.
Напомним,