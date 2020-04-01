Настя Каменских не носит обручальное кольцо, и вот почему

1 апреля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Настя Каменских не носит обручальное кольцо, и вот почему
Потап и Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица приняла участие в шоу Нового канала «СуперИнтуиция» и раскрыла неожиданный факт о себе на съемках проекта.

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Певица Настя Каменских и рэпер Потап сыграли свадьбу почти год назад. Через пару месяцев певицу стали замечать без обручального кольца, из-за чего в Сети поползли слухи о расставании знаменитой парочки. 

Однако соцсети любят все преувеличивать и делать выводы лишь по нескольким фото. На съемках шоу «СуперИнтуиция» Настя наконец-то рассказала, почему она редко носит обручалку.

Настя Каменских на съемках шоу СуперИнтуиция / пресс-служба Нового канала
Обычно я не ношу кольца, даже обручальное, – откровенничает артистка. – Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их – а колец уже нет!

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Этот неприятный факт раскрылся, когда Насте нужно было отгадать незнакомца, спрятанного в ящике с отверстиями. По правилам шоу, звездам нужно засунуть руку в ящик и нащупать подсказку, чтобы угадать категорию стоящего там человека. Перед этим Настя сняла свое кольцо, так как это, к сожалению, уже стало для нее привычкой.

Напомним, 

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