Макс Барских о своих звездных привилегиях: Это самое низкое и унизительное

Впервые в истории программы шоу Слава+ снималось «на выезде» - в Литве и Беларуси. Именно в этих странах начал свой второй мировой тур один из главных хитмейкеров СНГ Макс Барских!

Съемочная команда шоу стала единственным блогером, кто был допущен снимать не только в строго отведённых местах, но и там, куда представителям СМИ, как правило, вход воспрещен. Съемочная группа прожила с Максом Барских 4 дня, посетив концерты музыканта в Вильнюсе и Минске. Результатом этой поездки стало несколько часов съемочного материала, из которого состоит выпуск.

Журналисты сопровождали артиста в дороге – из гостиницы на репетиционную площадку – за кулисами во время шоу, отображая весь маршрут, который Макс ежедневно преодолевает к своему зрителю из страны в страну.

И несмотря на то, что Барских предстает перед зрителем не всегда в “комфортном свете” – не выспавшимся, замерзшим, за несколько минут до выхода на сцену, спустя 5 минут после шоу, в дороге – от этого он не менее откровенен с журналистами, а иногда его ответы даже шокируют.

Макс Барских и Слава Демин / пресс-служба

В интервью Барских рассказал, что несмотря на свой молодой возраст (8 марта артисту исполнилось 30 лет) психологически он ощущает себя лет на 40 или 50. А объясняет столь большую разницу следующим образом:

Я за прошлые 10 лет успел сделать очень много, прожить эмоционально целую жизнь, приобрел много жизненного, духовного и эмоционального опыта. И сейчас стараюсь прийти к самому простому – пониманию счастья.

Также музыкант признается, что большую роль в его становлении сыграла улица и самостоятельная жизнь.

У меня был такой период, когда мы с ребятами разбивали стекла, но в какой-то момент мы разъединились. И я абсолютно не жалею. Я начал более творчески мыслить и уходить в создание чего-то,

– этот ментальный скачек произошел в момент осознания важности созидательной энергии для Барских.

Певец Макс Барских / пресс-служба

На вопрос пользуется ли артист звёздными привилегиями, музыкант отвечает однозначно:

Нет, конечно. Я считаю, что это дурной тон. Это самое низкое и унизительное, что только может сделать человек, имеющий какой-то социальный статус.

Также Барских рассказал подробности своей личной жизни. Космополит признался, что недавно купил две квартиры в Киеве - себе и сестре, но пока не собирается тратить деньги на жилье в своем любимом городе Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе очень большие налоги и пока я не живу там сто процентов, я не хочу приобретать недвижимость в этом городе.

Напомним,