Макс Барских о своих звездных привилегиях: Это самое низкое и унизительное
Впервые в истории программы шоу Слава+ снималось «на выезде» - в Литве и Беларуси. Именно в этих странах начал свой второй мировой тур один из главных хитмейкеров СНГ Макс Барских!
Журналисты сопровождали артиста в дороге – из гостиницы на репетиционную площадку – за кулисами во время шоу, отображая весь маршрут, который Макс ежедневно преодолевает к своему зрителю из страны в страну.
И несмотря на то, что Барских предстает перед зрителем не всегда в “комфортном свете” – не выспавшимся, замерзшим, за несколько минут до выхода на сцену, спустя 5 минут после шоу, в дороге – от этого он не менее откровенен с журналистами, а иногда его ответы даже шокируют.
Я за прошлые 10 лет успел сделать очень много, прожить эмоционально целую жизнь, приобрел много жизненного, духовного и эмоционального опыта. И сейчас стараюсь прийти к самому простому – пониманию счастья.
Также музыкант признается, что большую роль в его становлении сыграла улица и самостоятельная жизнь.
У меня был такой период, когда мы с ребятами разбивали стекла, но в какой-то момент мы разъединились. И я абсолютно не жалею. Я начал более творчески мыслить и уходить в создание чего-то,– этот ментальный скачек произошел в момент осознания важности созидательной энергии для Барских.
Нет, конечно. Я считаю, что это дурной тон. Это самое низкое и унизительное, что только может сделать человек, имеющий какой-то социальный статус.
В Лос-Анджелесе очень большие налоги и пока я не живу там сто процентов, я не хочу приобретать недвижимость в этом городе.
Напомним,