Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»: «Внутри нас зарождается целая Вселенная»

11 марта 2020 13:40 Юлия Крутиева
Макс Барских представил украиноязычный хит «Двоє»: «Внутри нас зарождается целая Вселенная»

Поклонники Макса Барских с замиранием сердца ждут очередной премьеры от любимого артиста. И вот он порадовал их новинкой!

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Премьера украиноязычного трека «Двоє» состоялась в день рождения Макса Барских – 8 марта. Очень нежными и трогательными словами прокомментировал певец новый хит.

Среди восьми миллиардов сердец, бьющихся на разных континентах света, есть только одно, с которым я хочу, чтобы мое сердце звучало в такт. Найти этого человека и есть самое великое счастье, на которое только способен человек. В этот миг физический мир перестаёт существовать и внутри нас зарождается целая вселенная, в которой есть только двое - те самые счастливчики, что сумели найти друг друга и познать самое великое из всех чувств.

«Двоє» – еще один сингл из будущего альбома певца «1990», представленный в рамках музыкального квеста Nezemnaya2020, и третий долгожданный релиз на украинском языке в карьере Барских.

Напомним, 

 

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