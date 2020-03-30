Від пацанки до панянки-4: участницу реалити от самоубийства спасла собака

30 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницу реалити от самоубийства спасла собака
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» призналась, что была в шаге от гибели.

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Жизнь героини телевизионных реалити на первый взгляд кажется безоблачной. Но это не так – в общении с психологом «Від пацанки до панянки» Владислава Роговенко рассказала, что часто чувствовала себя покинутой. А как-то даже пыталась выпрыгнуть из окна.

А для чего жить? Я никому не нужна, – призналась она Наталье Борисовой. – Пользы от меня никакой. Напротив, создаю одни лишь неприятности. В моей жизни все идет по кругу. И как бы я ни старалась изменить что-то в себе или начать иначе обращаться с людьми, все возвращается к тому, с чего начиналось.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала
После очередного расставания с парнем Владислава была так расстроена, что решила со всем покончить.

Я напилась и залезла на подоконник, – вспоминает «пацанка». – Хотела выпрыгнуть из окна. Но в какой-то момент повернула голову и увидела собаку. Мне стало стыдно за свое поведение. Я взяла ответственность, забрав животное к себе, и не могла вот так бросить его.

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Участница «Від пацанки до панянки» решила, что будет жить хотя бы ради собаки. Но, судя по Instagram Влады Роговенко, недавно у девушки появился еще один «смысл» – бородатый парень по имени Александр.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Как будет складываться жизнь Владиславы в Школе леди? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!

Напомним,

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