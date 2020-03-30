Від пацанки до панянки-4: участницу реалити от самоубийства спасла собака
30 марта 2020 17:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» призналась, что была в шаге от гибели.
Читайте такжеАктриса детективной драмы Отважные Александра Лютая: Очень нравится с детьми рисовать гуцульские иконы на стеклеЖизнь героини телевизионных реалити на первый взгляд кажется безоблачной. Но это не так – в общении с психологом «Від пацанки до панянки» Владислава Роговенко рассказала, что часто чувствовала себя покинутой. А как-то даже пыталась выпрыгнуть из окна.
А для чего жить? Я никому не нужна, – призналась она Наталье Борисовой. – Пользы от меня никакой. Напротив, создаю одни лишь неприятности. В моей жизни все идет по кругу. И как бы я ни старалась изменить что-то в себе или начать иначе обращаться с людьми, все возвращается к тому, с чего начиналось.
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала
Я напилась и залезла на подоконник, – вспоминает «пацанка». – Хотела выпрыгнуть из окна. Но в какой-то момент повернула голову и увидела собаку. Мне стало стыдно за свое поведение. Я взяла ответственность, забрав животное к себе, и не могла вот так бросить его.
Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Напомним,