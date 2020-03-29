МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 5 выпуске от 28.03.2020

29 марта 2020 00:15 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 5 выпуске от 28.03.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 5 выпуске от 28.03.2020
пресс-служба канала СТБ

28 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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Сегодня участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2», которые надели черные фартуки, на битве слабых ждали коробки-секреты. А под ними оказались простые бытовые предметы.

Профессионалам нужно было приготовить их идеальные съедобные копии, а это: кубик Рубика, домино, ластик, бусы и карта. Кто справился с заданием и смог впечатлить судей? И кто не оправдал надежд, и отправился домой?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 5 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинула Светлана Берк.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 5 выпуске от 28.03.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 4 апреля, в 19:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

 

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