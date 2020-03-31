Ведущий ток-шоу Говорит Украина рассказал об избраннице
Алексей Суханов – бессменный ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна», которое выходит на канале «Украина» уже в течение 8 лет.
Все 8 лет Алексей Суханов «свой» в каждой украинской семье. Вся страна доверяет ему самые заветные тайны и драматические истории. Однако на этот раз из ведущего «Говорить Україна» он превратился в героя. Алексей откровенно рассказал, какую ошибку в жизни считает самой большой.
Мне кажется, самая главная ошибка в жизни... Если бы я не был таким дураком, так сказать, идиотом, я бы сохранил отношения с Олей, но я был другим,– поделился ведущий.
Ольга Каменчук – бывшая жена Алексея. В браке пара была тринадцать лет, а в 2016 году развелась. Сам Алексей неоднократно признавался: прийти на шоу «Говорить Україна» как герой со своими проблемами он никогда бы не решился.
Первый этап пройден – я приобрел гражданство. Когда будет свадьба, мы не обсуждали, но отношения заключаются прежде всего в уважении, и я не могу сейчас самостоятельно это определить,– признался Алексей Суханов.
Напомним,