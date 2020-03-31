Ведущий ток-шоу Говорит Украина рассказал об избраннице

31 марта 2020 23:30 Юлия Крутиева
Ведущий ток-шоу Говорит Украина рассказал об избраннице
Ведущий ток-шоу Говорит Украина Алексей Суханов
пресс-служба

Алексей Суханов – бессменный ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна», которое выходит на канале «Украина» уже в течение 8 лет.

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Телеведущий посетил студию «Ранку з Україною», чтобы вместе с ведущей рубрики «Эксклюзив» Викторией Маремухой приготовить постный завтрак. Во время откровенной беседы Алексей Суханов признался, для кого готовит дома и когда наконец будет баловать лакомствами своих детей.

Все 8 лет Алексей Суханов «свой» в каждой украинской семье. Вся страна доверяет ему самые заветные тайны и драматические истории. Однако на этот раз из ведущего «Говорить Україна» он превратился в героя. Алексей откровенно рассказал, какую ошибку в жизни считает самой большой.

Мне кажется, самая главная ошибка в жизни... Если бы я не был таким дураком, так сказать, идиотом, я бы сохранил отношения с Олей, но я был другим,
– поделился ведущий.

Ольга Каменчук – бывшая жена Алексея. В браке пара была тринадцать лет, а в 2016 году развелась. Сам Алексей неоднократно признавался: прийти на шоу «Говорить Україна» как герой со своими проблемами он никогда бы не решился.

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Но есть у телеведущего история, за которой несколько лет наблюдала вся страна! Желание, которое наконец сбылось в прошлом году – ведущий получил украинское гражданство. Теперь осталось приобрести свое жилье в Киеве. Тем более, Алексею есть с кем там жить. Правда, имя избранницы телеведущий назвать не решился, сказал только, что познакомились они 6 лет назад в Киеве, и женщина имеет ресторанный бизнес. За штампом в паспорте не охотится ни Алексей, ни его избранница. Но именно эта незначительная деталь может отдалить ведущего от мечты усыновить ребенка:

Первый этап пройден – я приобрел гражданство. Когда будет свадьба, мы не обсуждали, но отношения заключаются прежде всего в уважении, и я не могу сейчас самостоятельно это определить,
– признался Алексей Суханов.

Напомним, 

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