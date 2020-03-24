Ведущий ток-шоу Говорит Украина встретил свою любовь
В апреле главное ток-шоу страны «Говорить Україна», которое выходит на телеканале «Украина», отпразднует свое 8-летие.
В интервью изданию «КП в Украине» Алексей Суханов рассказал, что официально брак влюбленные еще не узаконивали, но вместе проводят много времени. Особенно сейчас, когда Украина ушла на карантин.
«Мне сейчас в удовольствие находиться дома. Наслаждаюсь этим, честно! Читаю книжки, смотрю, фильмы, слушаю музыку, сплю, ем, целуюсь с любимым человеком», – признается ведущий канала «Украина» Алексей Суханов, но раскрывать подробности личной жизни пока не спешит.
Ранее Алексей Суханов рассказал о причине развода с супругой.
«Решение о разводе было принято мной из-за моей глупости. А решение о том, чтобы рассказать об этом было принято из-за опыта, потому, что я выполнил работу над личными ошибками. И мне казалось, что даже таким образом можно предупредить кого-то от ужасной ошибки. Оля для меня была и остается лучшим другом. Мы, кстати, общаемся до сих пор, и очень хорошо общаемся. Ее любовь была настоящей. Но бывает такое, что мужчины, Козероги, в частности, они очень упрямы. И они взрослеют позже женщин. Так было со мной», - поделился ведущий.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!