Ведущий ток-шоу Говорит Украина встретил свою любовь

24 марта 2020 08:30 Александр Кива
Ведущий ток-шоу Говорит Украина встретил свою любовь
Ведущий ток-шоу Говорит Украина Алексей Суханов встретил свою любовь

В апреле главное ток-шоу страны «Говорить Україна», которое выходит на телеканале «Украина», отпразднует свое 8-летие.

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За это время программа изменила судьбы тысяч участников, но также произошли изменения и в жизни бессменного ведущего ток-шоу Алексея Суханова. Несколько лет назад он пережил развод. Но сейчас личная жизнь мужчины наладилась – сердце телеведущего больше не свободно. А во время карантина у Суханова появилось достаточно времени, чтобы проводить его вместе со своей второй половинкой.

В интервью изданию «КП в Украине» Алексей Суханов рассказал, что официально брак влюбленные еще не узаконивали, но вместе проводят много времени. Особенно сейчас, когда Украина ушла на карантин.

«Мне сейчас в удовольствие находиться дома. Наслаждаюсь этим, честно! Читаю книжки, смотрю, фильмы, слушаю музыку, сплю, ем, целуюсь с любимым человеком», – признается ведущий канала «Украина» Алексей Суханов, но раскрывать подробности личной жизни пока не спешит.

Ранее Алексей Суханов рассказал о причине развода с супругой.

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Ольга - женщина, с которой ведущий познакомился еще в родном Иваново, стала его официальной женой. Но несколько лет назад они расстались. Сейчас она живет в США, снова замужем и родила ребенка в новом браке.

«Решение о разводе было принято мной из-за моей глупости. А решение о том, чтобы рассказать об этом было принято из-за опыта, потому, что я выполнил работу над личными ошибками. И мне казалось, что даже таким образом можно предупредить кого-то от ужасной ошибки. Оля для меня была и остается лучшим другом. Мы, кстати, общаемся до сих пор, и очень хорошо общаемся. Ее любовь была настоящей. Но бывает такое, что мужчины, Козероги, в частности, они очень упрямы. И они взрослеют позже женщин. Так было со мной», - поделился ведущий.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!

 

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