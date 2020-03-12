Говорит Украина: кто виновен в смерти 5-летнего мальчика

В эксклюзивном выпуске ток-шоуГоворить Україна (Говорит Украина), который зрители увидят на телеканале «Украина», сегодня, 12 марта, в 19:50, раскрылись подробности гибели ребенка на Черниговщине.

При неизвестных обстоятельствах на родном дворе нашли повешенным 5-летнего мальчика. После похорон односельчане вспомнили, что полгода назад этого же мальчика едва не сожгли заживо. В семье, где умер Станислав, осталось еще трое детей. При каких обстоятельствах погиб ребенок? Кто виноват и какой подарок от похороненного сына получат его родители, станет известно в студии.

19 февраля вечером в деревню к многодетной семье приехала скорая и полиция. Тогда стало известно, что умер 5-летний мальчик Станислав. Его нашли повешенным в сарае на их же дворе. На похороны пришли очень много людей, все вспоминали мальчика, говорили, что он был очень активным и на месте не сидел никогда. Родители мальчика воспитывают еще троих детей, среди которых восьмилетний Ярослав, семилетний Руслан и двухлетний Евгений. О маме умершего мальчика говорят, что она очень спокойная, молчаливая, ни с кем не общается, всегда дома с детьми, и слушается своего супруга. Последний – более характерный, даже агрессивный, в селе говорят, что его боятся.

«Летом был такой случай. Петр сидел со своей компанией, кто-то ему сказал: «Что у тебя, Петр, дети, и они тебя все не похожи». Он пришел домой и давай их там в сарай сводить. Затем он там разлил солярку или керосин, и в результате сгорело пол сарая. Мне племянница Петра говорила, что Петр хотел сжечь детей, потому что они якобы не от него. Но по селу сказали, что это как бы дети просто играли и сами сарай сожгли. По такой версии и сельсовет все замял, потому что для нашего села это уже было бы большое ЧП», - делятся односельчане на канале «Украина».

Также жители рассказали, что семья погибшего мальчика в тот день резала козу, бросила в сторону веревки, которыми связывали животное, а сама пошла в дом разделывать тушу. А потом, видимо, пила, а когда опомнилась уже пьяными, то увидели, что ребенка нет. Начали искать и нашли мальчика запутанным в тех же веревках.

Полиция провела собственное расследование, забирали мать мальчика в участок, и даже проводили детектор лжи. На похороны гроб и машину дал сельсовет, а кафе оплатили односельчане.

Как жила на самом деле семья погибшего мальчика, что расскажет о том трагичном дне его мать и какой подарок получат от погибшего сына в студии родители, станет известно уже сегодня.

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!