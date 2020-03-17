MamaRika вышла замуж: певица в свадебном платье на обложке журнала Теленеделя – эксклюзив!
Эксклюзив 17 марта 2020 12:00
MamaRika с мужем Сергеем Середой
Евгений Ефанов
18 марта выйдет свежий номер журнала Теленеделя, на обложке — певица MamaRika с мужем Сергеем Середой.
С тех пор, как певица и шоумен вместе, таблоиды женили их не один раз. А они обещали, что когда это произойдет, скорее всего, никто даже не узнает. Так и сделали: чтобы сохранить приватность, пара сыграла свадьбу в Таиланде.
- Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу, - объясняет MamaRika.
Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.
Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.
- Все прошло очень романтично и очень интимно, я прорыдала всю церемонию, - откровенничает певица. – После этого мы очень сблизились и наши отношения стали еще более трепетными и возвышенными. Пришло осознание, что нужно беречь этот дар, который нам подарил Бог.
На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.
На невесте было белое кружевное платье в стиле бохо от итальянского бренда, а на женихе – легкий льняной костюм. Оба провели церемонию и обменялись клятвами вечной любви, стоя босиком на белоснежном песке на берегу Сиамского залива.
А вот съемки клипа прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.
- Нашей маленькой, но очень продуктивной командой, мы в произвольной форме искали локации и съемки проходили без отрыва от медового месяца. Вся магия клипа была в том, что, по сути, ребята просто подглядывали за нами, поэтому все выглядит максимально органично. Мы не пытались быть кем-то и играть роли, поэтому видео вышло таким романтичным и личным. А песня «Maemo» появилась задолго до свадьбы и она стала предвестником нашей церемонии и мы поняли, что все неслучайно, - рассказывает певица.
Главный месседж песни, по словам самой MamaRika: «Мы должны ценить то, что у нас есть в данный момент, и беречь это. А главное – людей рядом».
- А когда вы досмотрите клип до конца, то увидите небольшую «пасхалочку» - реальный кадр с нашей свадьбы!
Клип уже доступен для просмотра на официальном YouTube-канале MamaRika, а журнал с большим эксклюзивным интервтю и фотосессией – в продаже с 18 марта.