Племянница Софии Ротару рассказала о свадьбе за 100 тысяч долларов

Этим летом племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay и ее жених готовятся к свадьбе.

В июне украинская певица Sonya Kay и ее жених сыграют свадьбу. На свадьбе, которая пройдет в Киеве, соберется 90 гостей. Среди них будет певица София Ротару.

Вопрос, станет ли выступать звезда на предстоящем празднике, уже решен. В этот день певица послушает других исполнителей. Соня Кей пригласила кавер-группу, композиции которой приятно удивят гостей.

Певица Sonya Kay / пресс-служба канала Украина

Веселье, запланированное молодыми этим летом, обойдется им приблизительно в 100 тысяч долларов. Что касается конкурсов и обрядов, то Sonya Kay решила от них отказаться. Мальчишник и девичник тоже отменяются. Но гостей ждут другие сюрпризы.

А где жених сделал любимой предложение, что подарила знаменитая певица своей племяннице, и о каких секретах из прошлого Sonya Kay никто даже не догадывался, вы узнаете уже совсем скоро в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Напомним,