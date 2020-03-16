Племянница Софии Ротару рассказала о свадьбе за 100 тысяч долларов

16 марта 2020 23:00 Юлия Крутиева
Племянница Софии Ротару рассказала о свадьбе за 100 тысяч долларов
Певица Sonya Kay
instagram.com/sonyakayofficial

Этим летом племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay и ее жених готовятся к свадьбе.

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В июне украинская певица Sonya Kay и ее жених сыграют свадьбу. На свадьбе, которая пройдет в Киеве, соберется 90 гостей. Среди них будет певица София Ротару. 

Вопрос, станет ли выступать звезда на предстоящем празднике, уже решен. В этот день певица послушает других исполнителей. Соня Кей пригласила кавер-группу, композиции которой приятно удивят гостей.

Певица Sonya Kay / пресс-служба канала Украина
Веселье, запланированное молодыми этим летом, обойдется им приблизительно в 100 тысяч долларов. Что касается конкурсов и обрядов, то Sonya Kay решила от них отказаться. Мальчишник и девичник тоже отменяются. Но гостей ждут другие сюрпризы.

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А где жених сделал любимой предложение, что подарила знаменитая певица своей племяннице, и о каких секретах из прошлого Sonya Kay никто даже не догадывался, вы узнаете уже совсем скоро в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Напомним, 

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