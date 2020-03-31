Григорий Решетник с супругой удивили горячими танцами: это надо видеть!

Эксклюзив 31 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Григорий Решетник с супругой удивили горячими танцами: это надо видеть!
Телеведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной
instagram.com/grisha_reshetnik

Григорий Решетник решил поддержать позитивный настрой подписчиков в социальной сети, и поделился архивным зажигательным видео с супругой Кристиной.

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Ведущий романтического реалити «Холостяк» и проекта «Невероятная правда о звездах», премьера которого состоится 4 апреля в 9:30 на СТБ, предстал перед поклонниками в необычном образе.

Звездная пара показала архивное видео с горячими танцами на берегу. Григорий и Кристина драйвово двигались в ярких нарядах. Супруга телеведущего даже станцевала в купальнике!

В комментарии к публикации Григорий отметил, что танцы и любовь спасут мир. Смотрите сами!

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Подписчики поблагодарили пару за позитивное видео и активно делились восторженными комментариями в Сети.

Не пропустите грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Программа будет выходить в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.

Напомним,  

 

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