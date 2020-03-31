Григорий Решетник с супругой удивили горячими танцами: это надо видеть!
Григорий Решетник решил поддержать позитивный настрой подписчиков в социальной сети, и поделился архивным зажигательным видео с супругой Кристиной.
Звездная пара показала архивное видео с горячими танцами на берегу. Григорий и Кристина драйвово двигались в ярких нарядах. Супруга телеведущего даже станцевала в купальнике!
В комментарии к публикации Григорий отметил, что танцы и любовь спасут мир. Смотрите сами!
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Напомним,
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