Григорий Решетник о возвращении проекта Невероятная правда о звездах: Это большое событие

4 апреля в 9:30 на СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

После большого перерыва программа вернется в обновленном формате и с новой парой ведущих – Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой. Григорий рассказал, с какими эмоциями приступил к работе и быстро ли поладил с новой соведущей.

Любимая программа о звездах вернется в эфир с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут». Григорий Решетник уверяет, что возвращение будет грандиозным!

«Возвращение в «Невероятную правда о звездах», в наш проект, это огромная радость. Эмоции переполняют, есть некий внутренний трепет, потому что нас не было в эфире больше 5 лет, и вот такое громкое возвращение. Все это время телезрители мне писали и спрашивали, когда же проект вернется. Сейчас можем радостно заявлять, что совсем скоро! Зрители убедятся, что мы стали еще опытнее и еще сильнее. У нас очень крутая команда и мы приготовили много сюрпризов! Я давно говорил, что этот проект нужно возвращать. И это большое событие», – делится Григорий Решетник.

С новой соведущей, Надеждой Матвеевой, Григорий работает не впервые, поэтому практически сразу почувствовал, что это супер-тандем:

«У меня супер партнерша! Мы с Надюшей знакомы давно, еще с ее появления на нашем канале. Раньше я был частым гостем на «Все буде добре», а она приходила на «Неймовірну правду про зірок». Мы уже как единый тандем профессионалов. Надюша опытная, мудрая, современная, уверенная, со своей точкой зрения, настоящий профессионал! Очень рад нашему дуэту».

Не пропустите грандиозное возвращение! Смотрите «Неймовірна правда про зірок» с 4 апреля в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.