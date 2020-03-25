Невероятная правда о звездах: Известна дата премьеры проекта

Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник

4 апреля на телеканале СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Программа Невероятная правда о звездах будет выходитьв утреннем слотеВедущие –

Новый сезон проекта раскроет тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей.

Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут».

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.