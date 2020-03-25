Невероятная правда о звездах: Известна дата премьеры проекта

25 марта 2020 08:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: Известна дата премьеры проекта
Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник

4 апреля на телеканале СТБ состоится грандиозное возвращение проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Читайте такжеХолостяк-10: подробности 3 выпуска – первый поцелуй, полет на Boeing-737 и три выбывания
Программа Невероятная правда о звездах будет выходить в субботу и воскресенье в утреннем слоте 9:30. Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник.  

Новый сезон проекта раскроет тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей.

Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют селебрити с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы о том, что «богатые тоже плачут»

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.

Облако тегов

СТБ Невероятная правда о звездах

Материалы по теме

Холостяк-10: участница проекта Алина поразила Сеть снимком до похудения
Новости

Холостяк-10: участница проекта Алина поразила Сеть снимком до похудения
Слепая: смотреть онлайн 34 серию (эфир от 24.03.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 34 серию (эфир от 24.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 33 серию (эфир от 24.03.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 33 серию (эфир от 24.03.2020)
Слепая: почему 7-летняя девочка потеряла сознание, увидев клоуна
Анонсы на ТВ

Слепая: почему 7-летняя девочка потеряла сознание, увидев клоуна

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK