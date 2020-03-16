Невероятная правда о звездах возвращается на СТБ

16 марта 2020 08:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах возвращается на СТБ
Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник
пресс-служба

Этой весной в эфир телеканала СТБ возвращается любимый зрителями проект о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущими программы стали Надежда Матвеева и Григорий Решетник.  Премьера состоится совсем скоро.

Новый сезон «Невероятной правды о звездах» будет открывать тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей. Программа вернется в обновленном формате – с новой студией и структурой выпусков.

По словам команды, «проект условно разделится на две части: первая – это разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют их с неожиданных сторон, а вторая часть ‒ это практически документальный фильм о том, что богатые тоже плачут». 

Отметим, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год. 

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СТБ Невероятная правда о звездах телешоу 2020

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