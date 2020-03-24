Супермама: стала известна дата премьеры шоу Дмитрия Карпачева на СТБ.
6 апреля в эфире СТБ состоится премьера психологического реалити-шоу «Супермама», ведущим которого стал легендарный эксперт Дмитрий Карпачев.
«Дмитрий Карпачев – это человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель. За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» Дмитрий не просто стал авторитетом для украинцев, он помог героям проектов СТБ наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы очень рады возобновить сотрудничество», - комментирует возвращение Карпачева управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.
Каждую неделю четыре мамы с абсолютно разным подходом к воспитанию будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Через четыре дня каждая мама оценит по шкале от 1 до 10 своих конкуренток. Всего есть три категории: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов по итогу личного общения с участницами выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.
В проекте будут подниматься различные вопросы воспитания, актуальные для каждой украинской семьи.
«В нашей программе вы увидите очень разных мам - много лет сидящих в декрете и вышедших на работу на второй день после родов; фанаток режима, которые составляют графики посещения ребенком уборной, и сторонниц вседозволенности даже в употреблении бранной лексики и алкоголя. Мам, воспитывающих самостоятельных детей, и мам звездных. И в каждом выпуске, благодаря пояснениям Дмитрия Карпачева, зрительницы получат много полезных знаний и информации к размышлению», - говорит директор студии, создающей проект «Супермама», Анна Калина.
«Я пришел на этот проект, потому что считаю, что мы должны вырастить наших детей счастливыми. Супермама ‒ это счастливая мама. Многие путают понятия «супермама» и «мама, которая умеет все». Ведь можно все успевать: готовить, убирать, стирать… Но если при этом женщина несчастлива, то это не имеет никакого смысла. Так что супермама ‒ это счастливая мама. А у счастливой мамы ‒ счастливый ребенок», - говорит Дмитрий Карпачев.