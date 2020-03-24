Супермама: стала известна дата премьеры шоу Дмитрия Карпачева на СТБ.

6 апреля в эфире СТБ состоится премьера психологического реалити-шоу «Супермама», ведущим которого стал легендарный эксперт Дмитрий Карпачев.

Проект будет выходить

«Дмитрий Карпачев – это человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель. За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» Дмитрий не просто стал авторитетом для украинцев, он помог героям проектов СТБ наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы очень рады возобновить сотрудничество», - комментирует возвращение Карпачева управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Каждую неделю четыре мамы с абсолютно разным подходом к воспитанию будут соревноваться за звание «Супермама». Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Через четыре дня каждая мама оценит по шкале от 1 до 10 своих конкуренток. Всего есть три категории: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов по итогу личного общения с участницами выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки мамочек стал лучшей.

В проекте будут подниматься различные вопросы воспитания, актуальные для каждой украинской семьи.

«В нашей программе вы увидите очень разных мам - много лет сидящих в декрете и вышедших на работу на второй день после родов; фанаток режима, которые составляют графики посещения ребенком уборной, и сторонниц вседозволенности даже в употреблении бранной лексики и алкоголя. Мам, воспитывающих самостоятельных детей, и мам звездных. И в каждом выпуске, благодаря пояснениям Дмитрия Карпачева, зрительницы получат много полезных знаний и информации к размышлению», - говорит директор студии, создающей проект «Супермама», Анна Калина.

Как отмечает команда проекта, кастинг на роль ведущего они не проводили. Все сразу понимали, что «Супермама» создан для Дмитрия Карпачева.

«Я пришел на этот проект, потому что считаю, что мы должны вырастить наших детей счастливыми. Супермама ‒ это счастливая мама. Многие путают понятия «супермама» и «мама, которая умеет все». Ведь можно все успевать: готовить, убирать, стирать… Но если при этом женщина несчастлива, то это не имеет никакого смысла. Так что супермама ‒ это счастливая мама. А у счастливой мамы ‒ счастливый ребенок», - говорит Дмитрий Карпачев.