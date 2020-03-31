Від пацанки до панянки-4: участниц реалити пытали неизвестные мужчины в масках

Участницы реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале избавлялись от своих страхов экстремальным способом.

От темноты, воды и змей до страха неизвестности – от таких фобий на седьмой неделе обучения избавлялись ученицы Школы леди . А делали это девушки экстремальным, даже шокирующим способом.

В одной из киевских квест-комнат «пацанкам» сымитировали ограбление – неизвестные мужчины в масках похитили их, закрыли в помещении и начали пытать.

Наша задача была выбраться живыми, – подытожила участница «Від пацанки до панянки» Мария #Стрипуха Переселкина. – Нас завели в непонятную комнату: Владу Роговенко привязали к кровати, Вику Алехину закрыли в ящике, а Женю Мазур вообще куда-то увели.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2020) / пресс-служба Нового канала

Я увидела ящик и замерла от страха, – признается Виктория #Боксерша Алехина. – Потому что, во-первых, это закрытое пространство. Во-вторых, темнота. А в-третьих, неизвестность. В тот момент я забыла, что это игра, мужчины – всего лишь актеры, и все выживут.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2020) / пресс-служба Нового канала

Первые несколько минут «пацанки» настолько растерялись, что только и делали, что звали на помощь.

Алехина, бедная, кричала не своим голосом: «Зачем вы это делаете? Выпустите» – с улыбкой вспоминает Маша #Стрипуха. – Я не знаю, как у нее после этого еще голосовые связки остались целыми.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2020) / пресс-служба Нового канала

Я такого страха еще никогда в жизни не испытывала, – оправдывалась Вика #Боксерша. – Но в какой-то момент поняла, что должна взять себя в руки. Ведь только осознав свой страх, преодолею себя.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.03.2020) / пресс-служба Нового канала

Виктории Алехиной и другим «пацанкам» удалось победить свои фобии. Хотя, как признались участницы реалити позже, это было непросто.

Какие еще испытания подготовили участницам? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,