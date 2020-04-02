Від пацанки до панянки-4: после эротической фотосессии участница отходила несколько часов
Эксклюзив 2 апреля 2020 23:00
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец и Влада Роговенко
пресс-служба Нового канала
На седьмой неделе реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» педагоги Школы леди устроили девушкам испытание с перчинкой.
Катю Большакову и Юлю Чигринец отправили в качестве моделей на эротическую фотосессию. Им предстояло раздеться перед незнакомым мужчиной, да еще и красиво позировать. Хотя пошлого в позах ничего не было, и все интимные места были прикрыты, у «пацанок» случилась настоящая истерика.Какие еще инсайты получит девушка на проекте, и как изменится ее жизнь – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
После фотосессии я не могла отойти еще несколько часов. Злилась на себя, на учителей, на весь мир. Всегда трудно осознавать, что ты чего-то не можешь, – вспоминает #Бандитка. – Надеюсь, когда-то я научусь воспринимать себя иначе. А пока есть то, что есть.
Від пацанки до панянки 4 сезон участница Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала
Страхи сильнее меня – так считала я всю седьмую неделю на реалити, – признается «пацанка». – Главный вывод в конце недели: не боится только тот, кто ничего не делает. Мне очень сложно, но я найду в себе силы, чтобы разобраться во всем, в себе и попробовать еще раз. Потому что у меня нет другого выхода – либо вперед, либо обратно, в пустоту и бесполезную жизнь. А этого я боюсь куда больше, чем признать, что в чем-то я не лучшая!
Від пацанки до панянки 4 сезон участница Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала
Напомним,