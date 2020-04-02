Від пацанки до панянки-4: после эротической фотосессии участница отходила несколько часов

На седьмой неделе реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» педагоги Школы леди устроили девушкам испытание с перчинкой.

Участниц реалити Катю Большакову и Юлю Чигринец отправили в качестве моделей на эротическую фотосессию. Им предстояло раздеться перед незнакомым мужчиной, да еще и красиво позировать. Хотя пошлого в позах ничего не было, и все интимные места были прикрыты, у «пацанок» случилась настоящая истерика.

После фотосессии я не могла отойти еще несколько часов. Злилась на себя, на учителей, на весь мир. Всегда трудно осознавать, что ты чего-то не можешь, – вспоминает #Бандитка. – Надеюсь, когда-то я научусь воспринимать себя иначе. А пока есть то, что есть.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала

Девушка призналась, что ненавидит себя и свою внешность, а тело считает мужеподобным. Такое отношение у нее возникло из-за постоянной критики и унижений дома, а также сексуальных домогательств. Чтобы побороть комплексы, Юле придется преодолеть себя.

Страхи сильнее меня – так считала я всю седьмую неделю на реалити, – признается «пацанка». – Главный вывод в конце недели: не боится только тот, кто ничего не делает. Мне очень сложно, но я найду в себе силы, чтобы разобраться во всем, в себе и попробовать еще раз. Потому что у меня нет другого выхода – либо вперед, либо обратно, в пустоту и бесполезную жизнь. А этого я боюсь куда больше, чем признать, что в чем-то я не лучшая!

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Юлия Чигринец / пресс-служба Нового канала

Какие еще инсайты получит девушка на проекте, и как изменится ее жизнь – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,