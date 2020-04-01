С каждой неделей участницы реалити «Від пацанки до панянки» все больше раскрываются перед зрителями Нового канала.

Со слезами на глазах и жгучей болью в сердце пацанки рассказывают о трагических событиях из прошлого, которые сделали их такими, какими они есть сейчас. Проект «Від пацанки до панянки» – не трэш-шоу. Это социальная платформа, призванная доносить важный месседж: что бы не случилось в жизни, выход есть всегда.

И есть люди, которые готовы помочь тебе справиться с жизненными трудностями. Главное – не молчать.

Від пацанки до панянки-4: за одну ночь спасли 50 детей от суицидов / пресс-служба Нового канала

Приятно, когда телевизионные проекты поддерживают социальную активность. Но еще приятнее, когда она дает плоды. Вчера, 30 марта, во время трансляции седьмого эпизода «Від пацанки до панянки» Новый канал запустил социальную рекламу с актерами «Первых ласточек», серии которых можно посмотреть по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube. В ролике были указаны контакты Национального детской горячей линии «Ла Страда-Украина». Благодаря этому около 200 человек обратились в организацию, чтобы поделиться своими проблемами и попросить о помощи.

«Мы получили почти 200 обращений, – написала в своем посте в Facebook Алена Кривуляк, координатор национальных «горячих» линий «Ла Страда– Украина», – 184, если быть точной. От подростков из разных уголков Украины – из мегаполисов и маленьких деревень; от тех, кому 12 и тех, кому 18; от тех, кто живет в полной семье и тех, чья мама умерла; от тех, кто ищет смысл жизни и тех, кто его не видит.

Подростки звонили и писали совершенно с разными ситуациями. Кто-то очень стеснялся и не знал, как начать; кто-то раз пять бросал трубку и только потом начинал говорить; кто-то сразу плакал и не мог успокоиться; а кто-то просто сказал: «Я не знаю, зачем позвонил... Мне кажется, что я никому не нужен... И я так сильно хотел бы услышать, что, возможно, хоть вам я нужен»

Від пацанки до панянки-4: за одну ночь спасли 50 детей от суицидов / пресс-служба Нового канала

Около 50 обращений о желании подростков совершить суицид. Я пишу эту цифру, и мурашки бегают по моей коже... Около половины обращений о насилии и жестоком обращении с детьми со стороны родителей. И сейчас, в период карантина, все еще больше обостряется.

... И один звонок от мальчика, который потерял свою маму. Тяжелый эмоционально. Очень ... Тот момент, когда ты слышишь искренние слезы ребенка и сдерживаешь себя, чтобы тоже не разреветься. Получилось удержать себя в руках. Мы долго разговаривали. О разном. Зато теперь я знаю, что у него есть собака. А знаете, какое это счастье – иметь собаку в детстве. Улыбка ...

Від пацанки до панянки-4: за одну ночь спасли 50 детей от суицидов / пресс-служба Нового канала

Это была сложная ночь. Но мы справились. Вы спросите, мы устали? Скажу откровенно – да. Но мы бесконечно счастливы. Просто счастливы, когда чувствуем улыбку, видя веселый смайлик, когда слышим такие простые и одновременно такие важные слова: «спасибо, что вы есть». И после такого тепла нашу усталость, как рукой снимает. Для нас так важно, чтобы каждый ребенок был услышан, чтобы каждый подросток получил поддержку. И мы сделаем для этого все, что в наших силах. А сил у нас очень много».

Если тебе больно, одиноко, ощущаешь упадок сил и отчаяние, не молчи! Звони на Национальную детскую горячую линию: 0800500225 (бесплатно с мобильных и стационарных номеров телефонов по всей территории Украины), 116111 (бесплатно с любого мобильного оператора).

Напомним,