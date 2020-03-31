Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы
Самое время отвлечься от фильмов про эпидемии и апокалипсис и присмотреться к рекомендациям ведущего Сергея Притулы.
1. Great Balls of Fire («Большие огненные шары»), 1989. Биографический мюзикл о жизни американского музыканта Джерри Ли Льюиса. Главные роли сыграли Деннис Квейд и Вайнона Райдер.
Джеррі Лі Льюїс свого часу затикав за пасок самого Елвіса, а сам фільм – це дивовижна історія злету та падіння чувака, який у далекому 1957-му написав безсмертний хіт Great Balls of Fire, – сказал ведущий Нового канала. – Спойлерити не буду, але фільм максимально рекомендую.
2. Man On The Moon («Человек на Луне»), 1999. Комедийная биографическая драма о юмористе Энди Кауфмане, роль которого исполняет Джим Керри.
Цей фільм переверне ваше уявлення про акторську майстерність Джима Керрі. У цьому кіно є один момент, який мене просто «порвав» і навіть подекуди впливав на мої рішення, як креативного продюсера проекту «Хто зверху?»,– говорит ведущий. Пересказывать эпизод не будем, посмотреть его вы можете в видео на YouTube-канале Сергея Притулы.
3. Love Story («История любви»), 1970. Сюжет этой драмы разворачивается вокруг романа богатого парня и бедной студентки, которая больна раком. Главные роли сыграли Райан О’Нил и Эли Макгроу.
Це фільм, який треба було подивитися Вайноні Райдер, перш ніж погодитися зіграти з Річардом Гіром у «Осінь у Нью-Йорку». Ось як треба грати смертельно хвору закохану дівчину, – говорит Притула. – Вперше я подивися його, коли мені було десь 17, і відкрив у собі одну не надто приємну рису: виявляється, я можу плакати під час перегляду кіно! Love Story – це надзвичайно сльозогінний фільм про любов, яка сильніша навіть за смерть.
4. «Пропала грамота», 1972. Фильм в жанре роуд-муви, снятый по мотивам повести Николая Гоголя «Пропавшая грамота». В главной роли – Иван Миколайчук.
Цей фільм, завдяки сценаристу Івану Драчу, наповнив словниковий запас українців десятками цитат, – утверждает Притула. – Я переглядав цей фільм разів 20, але тільки коли мені виповнилося 30, зрозумів, який таємний код зашитий у цьому фільмі. Коли козаки замовили два відра горілки, у кадрі з’являється третій герой, який каже: «І бочечку пива». Знаєте, хто це сказав? Чорт! То що ж сказано і наказано наступним поколінням українців? Що пиво з горілкою – то від сатани!
5. «Жила-была одна баба», 2011. Фильм о русской деревне в 1909-1921 годах, о гражданской войне и Тамбовском восстании, показанных глазами крестьянки.
І тут у декого полізли очі з орбіт: Притула рекомендує російський фільм? Так, панове, і роблю це свідомо. По-перше, фільм реально добре знятий. По-друге, завдяки йому ви зрозумієте, чому нам якнайшвидше треба рухатися на захід,– подытожил ведущий Нового канала.
Напомним,