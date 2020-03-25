СуперИнтуиция-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)

25 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
СуперИнтуиция-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
пресс-служба

В среду, 25 марта, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.

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Смотрите в 5 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: Спортсменка и просто красавица Анна Ризатдинова сыграет против шоумена и ведущего Владимира Остапчука в новом выпуске шоу «СуперИнтуиция». Звезды проверят свое шестое чувство, а незнакомцы удивят их своими особенностями и талантами: огромным размером ступней, невероятной гибкостью, умением танцевать с крупным обручем и не только! Это нельзя пропустить!

Пятый выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Новый Канал Сергей Притула телешоу Владимир Остапчук Анна Ризатдинова СуперИнтуиция-5

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