СуперИнтуиция-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)

Смотрите в 5 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: Спортсменка и просто красавица Анна Ризатдинова сыграет против шоумена и ведущего Владимира Остапчука в новом выпуске шоу «СуперИнтуиция». Звезды проверят свое шестое чувство, а незнакомцы удивят их своими особенностями и талантами: огромным размером ступней, невероятной гибкостью, умением танцевать с крупным обручем и не только! Это нельзя пропустить!
Пятый выпуск шоу «СуперИнтуиция-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.