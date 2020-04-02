Наталка Денисенко вновь надела свадебное платье: Мы планировали грандиозное празднование

Вчера, 1 апреля, звездные супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отмечали третью годовщину бракосочетания.

В непростой период карантина, когда положительные эмоции очень необходимы, пара решила не отказываться от празднования, и отмечали только вдвоем и дома. На своей странице в Инстаграм Наталка Денисенко опубликовала несколько кадров, где она в свадебном платье на кровати дома с супругом.

У нас сегодня с Андреем Фединчик годовщина незабываемой Мальдивской Свадьбы. Мы планировали грандиозное празднование, а тут случился карантин, но он нам не помеха!

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

3 года назад звезда сериала «Сага», который скоро покажет канал «Украина», Наталка Денисенко и актер Андрей Фединчик сыграли свадьбу на Мальдивах. Оказывается, идея провести церемонию на острове принадлежала мужчине. А все потому, что Наталка не могла определиться с форматом празднования.

Наталка начала паниковать – ресторан, друзья, организация. И я предложил вариант – полетели на Мальдивы. Нам ничего делать не надо, церемонию для нас организуют, мы будем только отдыхать, будет кайф. И она согласилась! Нам посоветовали очень красивый остров, где было мало людей. За то время, которое мы там провели, только 1 раз был дождь – конечно, именно в день нашей свадьбы, – вспомнил Андрей Фединчик. - Мы проснулись – небо затянуто облаками, льет дождь. Мы подумали – ну как так, надежды уже нет. Но один бармен нам сказал, что в 12 дождя уже не будет. И действительно – на нашей церемонии уже стояла жара, светило солнце, а небо было синим.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Поскольку церемония проходила на острове, то никого из близких пары там не было. Так что по приезду актеры решили организовали вечеринку для друзей и праздник для родственников и родителей. Поэтому говорят, что у них было целых 3 свадьбы. А еще они планируют вернуться на этот остров, но уже с сыном Андреем.

Мы бы полетели уже и в этом году, но Андрюша еще маленький. А это довольно тяжелое путешествие, 12 часов перелет. Поэтому это будет чуть позже. Мы были с сыном 3 раза в Египте, потому что это ближайший вариант. Также свозили туда наших родителей, – говорят артисты. – Ну а с сыном точно на Мальдивы еще полетим, но когда он немного подрастет.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Напомним,